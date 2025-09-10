Behandlingspersonal till HVB för flickor
Verbena HVB AB / Behandlingsassistentjobb / Norrtälje Visa alla behandlingsassistentjobb i Norrtälje
2025-09-10
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verbena HVB AB i Norrtälje
För en trygg och utvecklande vardag, med fokus på vård och rehabilitering
Verbena Care, ett nystartat vårdbolag, söker nu engagerad och erfaren behandlingspersonal till vårt nya HVB-hem i Norrtälje kommun. Vi erbjuder en spännande och meningsfull roll i en organisation där varje medarbetare bidrar till att skapa en trygg vardag för ungdomarna på hemmet.
Vår vision
Inom Verbena Care bygger vi vår verksamhet utifrån ledorden:
Omtanke - Ansvar - Kvalitet - Trygghet.
Vi som startat Verbena Care driver också Familjemottagningen som sedan flera år driver psykoterapimottagningar, där vi erbjuder psykoterapi för barn, unga och vuxna, familjerådgivning, föräldrastöd samt psykiatrisk - och neuropsykiatrisk vård och utredning. Bolaget drivs av personer med gedigen behandlingsbakgrund som psykolog samt psykoterapeut- En dröm för oss har sedan länge varit att driva HVB.
Under hösten 2025 startar Verbena Care ett HVB-hem för flickor i Norrtälje kommun. Vi har stor kompetens inom området ungdomar med psykisk ohälsa och har en vision att utveckla en HVB-verksamhet med samma hjärta, kompetens och behandlingsresultat, som vår tidigare verksamhet. Vi vill också skapa möjlighet för ungdomar i behov av heldygnsplacering att ta del av den kompetens som vi har inom vår andra organisation. Vi söker nu personal med stor kompetens och erfarenhet inom området HVB att bygga upp denna nya organisation.
Vi söker både heltids- och extrapersonal, med utbildningsbakgrunder som behandlingspedagog, socialpedagog, beteendevetare, sjuksköterska, socionom, specialpedagog.
Om tjänsten/tjänsterna
Som behandlare på Verbena HVB kommer du att ha möjlighet att forma och utveckla verksamheten från start. Du bidrar till att skapa en omsorgsfull och utvecklande miljö där ungdomarna kan blomstra.
Tillsammans med dina kollegor drivs du av ambitionen att ge ungdomarna de allra bästa förutsättningarna och den vård de behöver för att utvecklas i en trygg, säker och hälsofrämjande miljö. Du kommer arbeta i en erfaren grupp och ha en organisation med stort kunnande bakom dig.
Självständighet är en förutsättning, men också samarbetsförmåga och lyhördhet för ungdomarnas behov.
HVB-hemmet ligger i Norrtälje kommun med nära pendlingsavstånd till Stockholm. På arbetsplatsen arbetar 2-3 behandlare med medlevarskap (en arbetar sovande natt/dygn) tillsammans med föreståndare samt en biträdandemföreståndare/samordnare.
Vi söker en hel arbetsgrupp om 8-10 personer, där vi tillsammans skapar ett ambitiöst och kunnigt team, som brinner för att ge ungdomarna (flickor 14-18 år) de allra bästa förutsättningarna att lyckas framåt i livet.
Vi söker hel- och deltidsanställda som är flexibla och kan arbeta under dygnets alla timmar - dag, kväll, natt - samt ha beredskap och jour vid behov.
Vi tror att du är en trygg och strukturerad och social person som brinner för att arbeta med ungdomar med psykiatriska- och psykosociala problem. Ditt engagemang och din förmåga att skapa relationer, där avvisande och brist på tillit först kan prägla kontakten, är viktiga egenskaper.
Du behöver kunna arbeta självständigt och vara skicklig på att prioritera och planera arbetet utifrån behov. Du har lätt att knyta kontakter, skapa relation och är orädd och empatisk i ditt sätt.
Vana av målgruppen, psykiskt - och socialt utsatta ungdomar är meriterande.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Bidra till att arbeta i verksamheten i enlighet med vår vision och våra värdeord
• Arbeta för att säkerställa en trygg och stöttande miljö för ungdomarna
• Samverka med socialtjänst och andra myndigheter
• Dokumentation
Exempel på arbetsuppgifter utöver behandlingsarbete kan vara;
planera/förbereda måltider, beställa matkassar, hålla städrutiner, stödja ungdomen i ADL (t.ex. matlagning, tvätt), skjutsa ungdomar till skola och aktiviteter, följa med på möten, trygghetsskapande arbete, samverkan med socialtjänst och vårdnadshavare.Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning (socionom, beteendevetare) inom socialt arbete, psykologi, eller liknande
• Erfarenhet av att arbeta med ungdomar med svår psykisk ohälsa i riskzon
• Tidigare arbetserfarenhet från HVB är meriterande
• Kunnande inom neuropsykiatri är meriterande
• Goda kunskaper gällande lagstiftning och regelverk för HVB-verksamhet är meriterande
• Förmåga att arbeta strukturerat och målinriktat
• Utbildning i DBT, MI, ACT, KBT är meriterande
• B-körkort
Vi erbjuder:
• Möjlighet att vara med och forma en verksamhet med de allra högsta ambitionerna
• Kunniga kollegor och ledning
• En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö
• Möjlighet att göra en verklig skillnad i ungdomars liv
• Kompetensutveckling och fortbildning
• Marknadsmässig lön och förmåner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: jobb@verbenacare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verbena HVB AB
(org.nr 559002-3510) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9503109