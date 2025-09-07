Behandlingspedagog till Stödboende i Malmö
2025-09-07
Svea Boende AB
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för människor till tjänsten som behandlingspedagog till Svea Boendes stödboende i Malmö. Vi söker en person som kan arbeta deltid 50-70% och som kan gå upp till att arbeta heltid om behovet i verksamheten finns.
Anställningen kommer att påbörjas senast i oktober månad.
ARBETSBESKRIVNING
Hos oss på Svea Boende kommer du att arbeta nära individen som på grund av sin problematik, psykiska ohälsa, diagnoser och/eller sjukdomar har blivit beviljad stödboendeinsats från socialtjänsten.
Tillsammans med varje individ formar vi en genomförandeplan och arbetar utifrån socialtjänstens beställning mot individuellt uppsatta mål. I arbetet ingår administrativa uppgifter så som journalföring, upprättande av riskanalyser, genomförandeplaner samt skrivande av månadsrapporter. Vi träffar också våra klienter veckovis för att säkerställa att deras mående är bra och planerar för hur deras uppsatta mål ska kunna uppnås tillsammans med oss.
Arbetsuppgifterna är varierande och du som behandlingspedagog måste vara flexibel och kunna växla både tempo och arbetssätt under dagen, beroende på vilken klient du möter.
Att arbeta som behandlingspedagog hos Svea Boende innebär att arbeta mycket med att stödja, motivera, samtala och hjälpa utifrån den enskildes behov så att den enskilde kan leva ett så självständigt liv som möjligt och för att ge klienten goda framtidsutsikter.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter förutom det som redan angivits är att ge klienten stöd vid myndighetskontakter, läkarkontakter, sysselsättning men också stödja vid vardagliga situationer så som matlagning, städning, planering av inköp och vissa enklare ekonomiska göromål.
Ensamarbete förekommer.
Som person önskar vi att du är ambitiös, tålmodig, pålitlig, initiativtagande samt kan arbeta på ett professionellt sätt. Du behöver vara nyfiken i ditt arbete och vara öppen för att kunna ställa frågor såväl till klienterna, arbetskollegor samt till externa kontakter.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Då arbetet innehåller ensamarbete är det viktigt att du kan arbeta självständigt och har förmågan att snabbt fatta beslut i olika situationer.
KRAV
2-årig eftergymnasial utbildning till behandlingspedagog, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
B-körkort
Minst 1-2 års arbetslivserfarenhet av målgruppen
ÖVRIGT
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Deltid 50-70%
Anställningsform: Provanställning 6 månader
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: emelie.nilsson@sveaboende.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan Malmö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svea Boende AB
(org.nr 559034-4098)
212 18 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svea Boende Jobbnummer
9495987