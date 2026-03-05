Behandlingspedagog
2026-03-05
Öppenvården ansvarar för barn och ungdomar i riskzon, barn som far illa eller behöver stöd, samt föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll eller i samarbetet med den andra föräldern. Öppenvården arbetar också med socialpsykiatri och vuxen/missbruk/behandling.
Vi ska finnas tillgängliga för att hjälpa till i svåra situationer där det behövs stöd och vägledning för att hitta lösningar.
Om dig:
Vi söker dig som har utbildning i socialpedagogik, behandlingspedagogik, alkohol- och drogterapeut eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tidigare erfarenhet från stöd- och behandlingsarbete är meriterande.
Du har god förmåga att samarbeta tillsammans med både interna och externa parter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rollen kräver svenska i tal och skrift. Vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli och det är därför meriterande om du dessutom kan något av dessa språk.
Dina arbetsuppgifter:
Uppdraget består av förebyggande/uppsökande arbete och tidiga insatser samt behandling utifrån evidensbaserade metoder. Du verkställer beslut på uppdrag av socialsekreterare. Andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.
Anställningsvillkor:
Tjänsten är är ett vikariat på 100% t om augusti 2026 till förlängning.Tillträde snarast.
Vi har tobaksfri arbetstid.
Upplysningar:
För mer information om tjänsten kontakta IFO chef Matilda Andersson, telnr 076-108 70 41, matilda.andersson@overtornea.se
Facklig kontaktperson:
Vision Johanna Huhtasaari, tfn 0927-720 00.
Ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 19 mars 2026.Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse ber vi dig att kontakta oss på kommun@overtornea.se
.
Mer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021 samt årets e-hälsokommun 2024!
Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in Hej Hemby. Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm.
Vi verkar för en jämställd arbetsplats där vi ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övertorneå kommun
(org.nr 212000-2700) Arbetsplats
Övertorneå Kommun Kontakt
IFO-chef
Matilda Andersson matilda.andersson@overtornea.se 076-108 70 41 Jobbnummer
9779284