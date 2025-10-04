Behandlingsassistenter SiS Johannisberg Sävast
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården).
Nu öppnar vi Sävastgården igen!
Vill du vara en del av SiS ungdomshem och göra skillnad för våra ungdomar ska du söka nu. Under hösten 2025 satsar vi extra på att utöka bemanningen i vår klientnära verksamhet.
Vi har nu ett erbjudande till dig som söker och får anställning på SiS ungdomshem Johannisberg, enhet Sävast, vilket innebär ett extra lönetillägg på 2 000 kr/månaden i 18 månader utöver den individuella grundlönen.Publiceringsdatum2025-10-04Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Johannisberg består av två enheter, en i Sävast och en i Kalix. Vår målgrupp i Sävast är skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Allt abete genomsyras av våra ledord Respekt, Omtanke och Tydlighet. Som nyanställd hos oss erbjuds du en gedigen introduktion, grundutbildning och vidareutbildning inom områden som säkerhet, otillåten påverkan, konflikthantering, hjärt och lungräddning med mera.
Som behandlingsassistent arbetar du i team på avdelning tillsammans med kompetenta kollegor som väntar på att du blir en av teamet. I det dagliga arbetet ingår att bygga trygga relationer och motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Du spelar en viktig roll för stabiliteten hos våra ungdomar och står för basen i det dagliga livet med skolgång, aktiviteter, matlagning och städning. Som behandlingsassistent är du också med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra riktlinjer och rutiner.
Arbetstiden är förlagd enligt rullande schema dag, kväll och helg.
Hälsning från dina blivande kollegor:
"Välkommen att bli en av oss. Här på Johannisberg möts du av fantastiska kollegor som alla tillsammans arbetar för att skapa skillnad i ungdomarnas liv både här och nu och för framtiden. Som behandlingsassistent har jag möjlighet att lära mig nya saker varje dag, både i möte med ungdomarna och samhället i övrigt. En trygghet finns i att vi alltid arbetar i par och bygger därmed en stark gemenskap i arbetsgruppen och på avdelningarna." Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att bygga tillitsfulla relationer med våra ungdomar. Du har en positiv människosyn och din drivkraft är att arbeta med ungdomar. Du delar SiS värdegrund att vara en plats för förändring. Som person relaterar du till människor på ett lyhört och smidigt sätt, samtidigt som du kan sätta gränser och följa fattade beslut. Du är trygg, stabil och har förmåga att bibehålla ett professionellt förhållningssätt även i pressade situationer. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
• Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
• God svenska i tal och skrift
• God fysisk förmåga
• Körkort B
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468). Vänligen bifoga gymnasiebetyg och/eller examensbevis för eftergymnasial utbildning till din ansökan. Gymnasiebetyg/examensbevis utfärdat i annat land ska vara översatta och validerade i Sverige via Universitet- och högskolerådet (UHR).
Meriterande:
• Erfarenhet från arbete med människor i utsatta livssituationer, till exempel inom psykiatri, vård- och omsorg, kriminalvård eller motsvarande
Anställning
Tjänsterna är tillsvidareanställning på heltid och inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Som anställd inom staten har du enligt avtal vissa förmåner som till exempel 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder, lönetillägg vid föräldraledighet samt ett årligt friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner.Så ansöker du
Varmt välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 25-10-26.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
