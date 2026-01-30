Behandlingsassistent Villa Fridhem

Apelgårdens Hvb I Blekinge AB / Behandlingsassistentjobb / Ronneby
2026-01-30


Apelgårdens HVB i Blekinge AB erbjuder vård och behandling till ungdomar. Bolaget har sitt huvudkontor i Nättraby. Mer information om bolaget och våra enheter hittar du på vår hemsida.

Publiceringsdatum
2026-01-30

Dina arbetsuppgifter
Till vår enhet Villa Fridhem som vänder sig till pojkar och flickor 13 till 18år söker vi nu en behandlingsassistent. Som behandlingsassistent hos oss kommer du att vara en resurs till verksamheten i arbetet med att stödja ungdomar i deras vård och behandling.
Villa Fridhem utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi arbetar även utifrån det salutogena synsättet där vi poängterar individens känsla av sammanhang. Som behandlingsassistent hos oss kommer du att ansvara för ungdomarnas behandling, omvårdnad och fritid. Ungdomarnas behandling planeras individuellt i genomförandeplanen i enlighet med BBIC. Du kommer att vara kontaktperson till en eller flera ungdomar där du är ansvarig för behandlingsarbete, uppföljning, utvärdering och dokumentation. Du kommer att vara tillgänglig för ungdomarnas behov av samtal och arbeta för att skapa motivation till förändring och bistå ungdomen i att utveckla sin förmåga att hantera sina känslor och svårigheter. Syftet med insatserna är att kompensera för ungdomens svårigheter samt att utveckla dennes färdigheter.

Kvalifikationer
Du ska minst två års eftergymnasial utbildning med inriktning socialt arbete eller beteendevetenskap. Erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar är meriterande. Arbetet ställer höga krav på gott bemötande, pedagogiskt förhållningssätt och struktur. Du ska kunna observera, beskriva och tolka ungdomarnas behov. I dina arbetsuppgifter ingår lagstadgad dokumentation av arbetet. Vi förväntar oss att du bemöter våra ungdomar med trygghet, omtanke och respekt. Du har lätt att möta andra människor och skapa relationer samtidigt som du har förmågan att kunna hantera stressiga situationer och ha modet att sätta gränser samt vara tydlig och konsekvent.
Meriterande om du har kunskaper och erfarenheter av miljöterapi, Repulse, återfallsprevention, lågaffektivt bemötande, HAP/CPU, MI och/eller KBT.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrig information
Tillsvidareanställning med inledande provanställning, heltid på schema dag, kväll, helger och jour.
Registerutdrag ifrån polisens misstanke- och belastningsregister krävs. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och mångfald.
Vi har löpande intervjuer och tillsätter tjänsten omgående
Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: anette.conrad@apelgarden.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingsassistent VF".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Apelgårdens Hvb i Blekinge AB (org.nr 556622-7939), https://www.apelgarden.com/
Stationsvägen 20 (visa karta)
372 76  HALLABRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Villa Fridhem

Kontakt
Verksamhetschef
Michaela Danielsson
michaela.danielsson@apelgarden.com
0733226501

Jobbnummer
9713778

