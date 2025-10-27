Behandlingsassistent/Socialpedagog
2025-10-27
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Nu söker vi på Individ- och familjeförvaltningen en engagerad behandlingsassistent/specialpedagog! Hos oss får du chansen att stötta människor i att hitta sina egna resurser och växa på sina villkor, med målet att leva ett liv av egen kraft. Du kommer att arbeta nära individer i utsatta situationer och varje dag får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Du kommer att trivas hos oss om du motiveras av att se människor utvecklas och tycker om att stötta, samtidigt som du låter individerna ta ansvar för sin egen situation.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent/specialpedagog hos oss arbetar du på boenden för personer som är hemlösa eller som vill lämna ett skadligt bruk och beroende. Du kommer att spela en viktig roll i deras vardag och bidra till deras utveckling och trygghet.
Dina arbetsuppgifter kommer vara bland annat att:
* Utföra sedvanliga arbetsuppgifter på boende för personer med skadligt bruk och beroende och för hemlösa personer
* Stötta de boende i vardagen genom bland annat motivationsarbete, råd, hjälp och stöd, gränssättning och konflikthantering
* Ta hand om den praktiska driften på boendet, exempelvis tvätt och städ
Boendet är bemannat dygnet runt, och nu söker vi en person som vill arbeta kväll/natt med sovande jour. Arbetet innebär mycket ensamarbete, och dina arbetsuppgifter som behandlingsassistent är att stötta den enskilde i vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
* Utbildad socialpedagog, behandlingsassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande eftersom arbetet innebär mycket ensamarbete. Vi har precis påbörjat implementering av metoden Signs of Safety, och ser gärna att du har kunskap om den metoden eller om lösningsfokuserad samtalsmetodik.
Som person är du engagerad, nyfiken och motiverad, med en genuin vilja att göra skillnad i andra människors liv. Du drivs av att se människor utvecklas och tar gärna initiativ för att stötta och motivera dem på deras egen resa. Du är trygg i dig själv, har tålamod och kan hantera utmanande situationer på ett lugnt och respektfullt sätt. Arbetet under natten innebär ensamarbete och du behöver trivas med att arbeta själv och kunna ta egna initiativ.
Är det dig vi beskriver? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att hållas 10 och 12 november.
Intervjuer kommer att hållas 10 och 12 november.
Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos oss
I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enhetschef
Karin Andersen
Enhetschef
