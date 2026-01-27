Behandlingsassistent Nova
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Behandlingsassistentjobb / Gävle Visa alla behandlingsassistentjobb i Gävle
2026-01-27
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Individ, familj och arbete i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Nova är ett stödboende för kvinnor från 21 år med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Syftet med placeringen av klienter är individuell och en planering sker i samverkan med Utredningsenhet vuxen. Totalt har boendet 10 platser till förfogande med krav på drogfrihet. Här arbetar sex medarbetare, en enhetschef, en samordnare samt ett natt team på fyra medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent arbetar du utifrån den individuella planeringen som är upprättad av Utredningsenhet vuxen där du har ett dokumentationsansvar och ser till att planeringen följs under vistelsen hos oss.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Motiverande samtal med klienterna
* Ha kontakt med andra myndigheter
* Delta på nätverksmöten samt samverka med Öppenvårdsenhet vuxen.
* Ta urinprov, matlagning och städ av våra lokaler
Du kommer även planera aktiviteter med de boende. Du arbetar dagligen med klienterna och genom samtal skapar ni tillsammans förutsättningar för att få klienten att följa sin planering. Längden på placeringen hos oss är individuell.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som behandlingsassistent/behandlingspedagog på eftergymnasial nivå eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Du har erfarenhet av arbete med personer som har beroendeproblematik/psykisk ohälsa
* Du ha god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både i tal och skrift
* Du har erfarenhet av arbete med digitala verktyg
* Meriterande för tjänsten är om du har ytterligare utbildning inom psykiatrin samt B-körkort och körvana
Som person har du förmåga att arbeta med andra människor. Du lyssnar, visar empati och respekt. I ditt samarbete med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt. Du tar initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer. Att uppmärksamma och belöna andras bidrag är självklart för dig och du har lätt för att ta egna initiativ, är modig och har fallenheten att skilja på sak och person. Vidare har du en förmåga att hitta lösningar på uppkomna problem.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Vi vill att du har ett hållbart arbetsliv som anställd i Gävle kommun har du generösa semestervillkor. Som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Enhetschef
Gabriella Sirberg gabriella.sirberg@gavle.se 026-17 95 77 Jobbnummer
9707966