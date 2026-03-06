Behandlare/Socionom till HVB
2026-03-06
Krica Behandling och Utbildning söker nu behandlare till HVB Trädgårdsvillan Skogsslingan.
Krica vänder sig till unga och unga vuxna med psykisk ohälsa såsom relationssvårigheter, depressioner, självdestruktivt beteende och aggressionsproblematik. Målsättningen är att ungdomarna ska utveckla en trygghet i sig själva och finna vägen till ett meningsfullt och tillfredsställande liv.
På Krica HVB Trädgårdsvillan Skogsslingan arbetar du med flickor i åldersspannet 13-17 år. Målgruppen är flickor med psykisk ohälsa och psykosocial problematik. Verksamheten har tillstånd för 7 ungdomar.
Vad innebär arbetet?
Arbetet innebär främst att vara en trygg, relationsskapande och stabil behandlare för våra ungdomar.
Vi arbetar i team och ansvarar gemensamt för enhetens utveckling såväl resultatmässigt som arbetsmiljömässigt. Som ordinarie behandlare kommer du att bedriva strukturerad miljöterapeutisk behandling och ansvara för enskilda ungdomars behandlingsplanering, utvärdering och uppföljning samt arbeta med familj och deras nätverk. Du kommer vara ansvarig kontaktperson för inskrivna ungdomar. Ungdomarnas behandling planeras individuellt i genomförandeplanen i enlighet med BBIC. Vi följer upp enskilda ungdomars behandling, utvärderar och planerar de i nära relation med ungdom och uppdragsgivare. Du behöver kunna leverera behandlingsrelaterade administrativa arbetsuppgifter med kvalité och service. Du kommer till en dynamisk arbetsplats där du är en del av ungdomarnas vardag. Du ska ha kunskap och förståelse för de myndighetskrav som reglerar vår verksamhet vilket innebär att tolka och applicera det i det dagliga arbetet med ungdomarna.Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 2-4 års tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta med unga med psykisk ohälsa inom HVB eller inom liknande arbete t.ex. psykiatrin, skola eller missbruksvård. Du har utbildning som behandlingsassistent, behandlingspedagog, socionom eller likvärdig högskoleutbildning. Du är intresserad av, och har kunskap och förmåga att arbeta miljöterapeutiskt med ungdomar vilket kräver ett starkt engagemang, god organisationsförmåga, tålamod och flexibilitet. Du är en god förebild och respekterar individen. Du förstår vikten att vara i ditt professionella jag och är noga med att separera ditt privata jag i förhållande till ungdomar. Du har förmågan att kunna hantera stressiga situationer och inneha mod att sätta gränser och att vara konsekvent. Du är lyhörd och har lätt för att samarbeta och kommunicera i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Kollektivavtal finns. Utdrag ur polisens register för arbete vid HVB-hem kommer att inhämtas innan anställning. Verksamheten är HBTQI-certifierad liksom kvalitetscertifierad enligt ISO 9001, 45001 och 14001.
Senast ansökningsdatum: urval kommer att ske löpande.
Skicka ett personligt brev och CV till: feben.berhane@krica.se
Märk ansökan "Behandlare Skogsslingan"
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Feben Berhane, tfn: 070-412 74 92
Urval kommer att ske löpande.
Varmt välkommen att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Mejl
E-post: feben.berhane@krica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlare Skogsslingan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krica Behandling och Utbildning AB
(org.nr 556754-3037) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9782241