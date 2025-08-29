Behandlare/behandlingsassistent till HVB!
2025-08-29
Vill du bidra med insatser för att hjälpa utsatta barn/ungdomar och deras familjer? Vi söker behandlare/behandlingsassistent till vårt HVB/stödboende Willéngatan.
Vårt HVB är en liten verksamhet med upp till åtta platser, fyra ungdomar boende inne på HVB och upp till fyra ungdomar i stödboende (utslusslägenheter). Vi har totalt åtta ordinarie personal som arbetar med dessa ungdomar, som samtliga drivs av ett starkt engagemang för vår verksamhet och för våra ungdomar. Vi söker dig som vill vara en del i detta team.
Vi tänker att grunden till all utveckling är att skapa tillitsfulla relationer och att dessa relationer får möjlighet att vara över tid. Vi arbetar utifrån en miljöterapeutisk grund och utifrån ett systemteoretiskt perspektiv.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vår målgrupp till vårt HVB/stödboende är ungdomar och unga vuxna som levt i socialt utsatta situationer. Gemensamt för dem alla är att de inte kunnat få det stöd de behövt hemifrån. Ungdomarna kan ha egna utmaningar med psykisk ohälsa och missbruk. Vårt HVB/stödboende ska ge ungdomarna en trygg bas i form av fungerande boende och stöd i sin ADL träning med målet att på sikt bli självständiga vuxna. Ungdomarna behöver ofta stöd i att upprätthålla en fungerande dygnsrytm med sömn och sysselsättning på dagtid.
Arbetet på HVB/stödboendet utgår från miljöterapi vilket innebär att vi vill erbjuda de boende fasta strukturer och rutiner, förutsägbarhet och relation till trovärdiga vuxna. Som behandlare/behandlingsassistent innebär detta att du stöttar ungdomarna i att genomföra vardagliga rutiner. Du ska också vara en trygg vuxen, vilket innebär att kunna fånga upp ungdomarnas mående och utmaningar de hamnar i. Vårt HVB har fyra platser vilket innebär att det finns tid och utrymme för att ge ett omfattande stöd när så behövs.
Vårt HVB/stödboende ingår i Familjeenheten, där all socialtjänst för barn mellan 0 och 18 år har sin organisatoriska tillhörighet. Willéngatan HVB och stödboende leds av en enhetschef med personal-, budget- och verksamhetsansvar samt en gruppledare/föreståndare som är ansvarig för behandlingsarbetet.Kvalifikationer
För att trivas i tjänsten som behandlare/behandlingsassistent hos oss behöver du vara en person som ser möjligheter och tror på människors förmåga till förändring. Du har förmågan att samarbeta, skapa allians, bygga relationer och arbeta målinriktat samtidigt som du håller dig till de strukturer som finns. Vi arbetar processinriktat och eftersom behandlarna är sina egna verktyg är det av vikt att du är öppen för att i gruppen prata om vad arbetet känslomässigt väcker hos dig. Utifrån att vi i första hand arbetar med hemmaplanslösningar i våra ärenden är det viktigt att du kan behålla motivationen trots att det kan ta en tid innan vi ser effekterna av vårt arbete.
För yrkestiteln behandlare krävs en minst treårig universitetsutbildning motsvarande 180 högskolepoäng. Vi ser gärna att du är socionom eller beteendevetare, alternativt har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För yrkestiteln behandlingsassistent ser vi gärna att du har en tvåårig yrkesutbildning som exempelvis behandlingspedagog.
Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Då vi är en verksamhet som jobbar med barn och unga kommer du behöva visa upp registerutdrag från misstanke- och belastningsregister innan en eventuell anställning hos oss.
Körkort B är ett krav.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare.
