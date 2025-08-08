Behandlare Barn och Ungdom öppenvård
2025-08-08
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Brinner du för barn, ungdomar och föräldrar och vill du vara med och förbättra familjers relationer? Har du erfarenhet från förändringsarbete i familjer? Då har du en tjänst som familjebehandlare att söka.
Ditt nya jobb
Som familjebehandlare kommer du att arbeta med barn och ungdomar i åldern 0-20 år och deras familjer. Fokus är att barn och ungdomar ska få stöd, skydd och behandling för att kunna växa upp på ett tryggt sätt i sin ursprungsfamilj.
Till grund för allt arbete inom Barn och Ungdoms Öppenvård ligger ett systemteoretiskt förhållningssätt, som syftar till arbete med såväl den enskilde individen, familjen som hela nätverket.
Som familjebehandlare arbetar du för att tillvarata resurser hos individen, familjen och dess nätverk för att utveckla skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barnets/ungdomens uppväxtmiljö.
Du arbetar individuellt eller tillsammans med en kollega för att leda förändringsarbetet i familjen utifrån det uppdrag som formulerats av Barn och Ungdoms utredningsenhet.
Uppdragen kan innehålla behandling för att förstå och kunna möta barns och ungas behov, praktisk och pedagogisk handledning i föräldrarollen, förändringsarbete i familjens relationer och samspel, krissamtal mm. I din roll som familjebehandlare har du många interna och externa kontakter såsom socialsekreterare, skola och sjukvård.
Några av de metoder vi använder är MI, Trygghetscirkeln och Funktionell familjeterapi (FFT).
Din kompetens
Vi söker dig som är högskoleutbildad socionom, högskoleutbildad socialpedagog eller har annan högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig. Utbildningen ska vara lägst 180 högskolepoäng. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av behandlingsarbete med barn/ungdomar, erfarenhet av arbete med problematisk skolgång, våld i nära relation, missbruk, liksom erfarenhet av någon av de metoder som används.
För att vara framgångsrik som familjebehandlare hos oss bör du vara engagerad, uthållig och nyfiken på människor. Vidare är du trygg i dig själv och i din yrkesroll. Du ska kunna möta människor i behov av socialtjänstens stöd på ett tydligt och förtroendeingivande sätt.
Vidare kommer vi lägga stor vikt vid följande:
- Du arbetar bra med komplexa frågor med många aktörer och har en god samarbetsförmåga
- Du är mål- och resultatinriktad och tar initiativ för att möjliggöra förändringar i behandlingsarbetet
- Du har en god empatisk förmåga, är strukturerad och kan dokumentera ditt arbete.
Goda kunskaper i svenska språket krävs, både i läsförståelse, hörförståelse, skrift och tal.
B körkort är ett krav för tjänsten.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
får du som anställd inom Jönköpings kommun en trygg anställning och kan ta del av generella förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, läs mer här: https:/www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun
Välkommen till oss
Område Barn och Ungdoms Öppenvård arbetar för att stärka relationen mellan barn och föräldrar och för att främja samspel och kommunikation inom familjen. Vi arbetar främst med biståndsbedömda ärenden. Öppenvården har två arbetsgrupper på vardera ca 20 behandlare, två samordnare och en enhetschef. Vi är en arbetsgrupp som eftersträvar jämn fördelning vad gäller såväl ålder som kön. Du kommer till en arbetsgrupp med god kompetens, nyfikenhet, flexibilitet och med ett mycket gott arbetsklimat. Vår arbetsplats är belägen centralt i Jönköping.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde enlig överenskommelse. Vi arbetar dagtid, men viss tjänstgöring utanför kontorstid kan förekomma. Vi använder oss av löpande urval.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All dina tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras.
På anställningsintervjun ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Beställ detta i god tid och ta med detta vid en intervju.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta enhetschef Andreas Andersson vid frågor.
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som behandlare Barn och Ungdom öppenvård!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Andreas Andersson 036-107012 Jobbnummer
9451230