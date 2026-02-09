Behandlare
Behandlare till Villa Lindö - där kvalitet, stabilitet och relationer är grunden
Villa Lindö är en högspecialiserad verksamhet inom Casator Care som tar emot komplexa placeringar där stabilitet, trygghet och professionell kompetens är avgörande. Vi arbetar utifrån ett anknytningsbaserat och psykologiskt förankrat arbetssätt, där psykologisk expertis är en självklar och integrerad del av vardagen.
Här erbjuder vi insatser för barn, föräldrar och gravida i situationer där behoven ofta är omfattande och samsjuklighet vanligt förekommande. Vårt mål är att skapa hållbara placeringar, minska risken för sammanbrott och ge socialtjänsten ett tillförlitligt beslutsunderlag - även när förutsättningarna är svåra.
Villa Lindö Behandlingshem
På Behandlingshemmet erbjuder vi individuellt anpassad behandling enligt BBIC för barn 0-12 år, gravida kvinnor och föräldrar. Målgruppen har ofta psykiatrisk problematik, psykosociala svårigheter och/eller missbruksproblematik.
Arbetet utgår från ett psykologiskt förankrat och relationellt perspektiv, där anknytningsteori, traumamedveten omsorg och beteendeterapeutiska metoder ligger till grund.
Vi arbetar i team med psykolog, socionomer och beteendevetare - alltid med barnets behov i centrum.
Villa Lindö Utredning & Tjänster
Här möter vi barn 0-16 år, deras föräldrar och blivande föräldrar. Vi utför team-baserade utredningar av barns behov och föräldrars förmåga, ofta i komplexa ärenden där tydlighet, struktur och kvalitet är avgörande.
Vi arbetar systematiskt och kvalitetssäkrat, och vår psykologfunktion är aktiv både kliniskt och konsultativt. Detta möjliggör förutsägbarhet, stabilitet och trygghet i utredningsprocesserna.
Varför arbeta hos oss?
Hos oss blir du en del av ett nära arbetande team som värdesätter:
Stabilitet och kvalitet
Anknytningsbaserat och psykologiskt förankrat arbetssätt
Teamarbete och samsyn
Individanpassning, särskilt i ärenden med samsjuklighet
Ett lågaffektivt, respektfullt och relationellt bemötande
Arbetsuppgifter
Som behandlare erbjuder du de boende en trygg, strukturerad och meningsfull vardag. Du arbetar nära barn, föräldrar och gravida, och bidrar både i behandlingsinsatser och vardagsstöd.
Du kommer bl.a. att:
• Arbeta relationsskapande med barn, föräldrar och gravida samt bidra till att stärka förmågor och vardagsfärdigheter.
• Hålla behandlings- och stödjande samtal, samt genomföra insatser utifrån evidensbaserade metoder som används i verksamheten.
• Vara kontaktperson/kontaktman och säkerställa kontinuitet, struktur och trygghet för de placerade.
• Upprätta genomförandeplaner, följa upp och dokumentera insatser enligt gällande rutiner och riktlinjer.
• Samverka professionellt med uppdragsgivare, genom återkoppling, möten och tydliga skriftliga underlag.
• Samverka i team med psykolog, föreståndare, samordnare och övrigt team för att skapa samsyn och kvalitet.
• Dokumentera och journalföra enligt lagstiftning och interna riktlinjer.
Kvalifikationer
• Minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller socialpedagogik
• Erfarenhet av att arbeta med barn, unga och/eller föräldrar i utsatta livssituationer
• Kunskap om SoL, LVU och LVM
• God svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av dokumentation/journalföring
• Kunskap och praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• B-körkort
Meriterande
Socionom/beteendeveterare eller likvärdig utbildning/kompetens
MI, KBT, CRA, ART, ÅP, rePULSE, PATRIARK, FREDA
Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1)
Föräldrastödsutbildningar
Erfarenhet av arbete med samsjuklighet och traumaproblematik
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - du behöver vara trygg, stabil, lyhörd och professionell.
Arbetstider
Schemalagd tjänst: dag, kväll, helg, sovande jour och vid behov vaken natt.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregister krävs före anställning.
Casator Care arbetar aktivt mot diskriminering och välkomnar alla sökande.
Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: vl-rekrytering@casatorcare.se
