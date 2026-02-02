Behandlare
Smedjebackens kommun / Socialsekreterarjobb / Smedjebacken Visa alla socialsekreterarjobb i Smedjebacken
2026-02-02
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smedjebackens kommun i Smedjebacken
, Ludvika
eller i hela Sverige
Smedjebackens kommun ligger naturskönt vid starten av Strömsholms kanal och erbjuder en unik kombination av landsbygdens lugn och närhet till både storstad och naturupplevelser. Här finns goda möjligheter för dig som vill arbeta och bo i en inspirerande och växande miljö, där samhällsutveckling och hållbarhet är i fokus. Med en stark gemenskap, ett rikt kulturutbud och vacker natur erbjuder Smedjebacken både en trivsam arbetsplats och en plats att växa och trivas på. Välkommen att bli en del av oss!
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Vi är en kommun som med god och stabil ekonomi som grund och med invånarna i fokus arbetar aktivt med utveckling där målet är bästa möjliga verksamhet. Som arbetsgivare är vår styrka prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är våra ledord.
Individ- och familjeomsorgen!
Individ- och familjeomsorgen är en relativt liten enhet med totalt 23 medarbetare där samtliga hjälps åt att utföra uppdragen som åligger verksamheten. Verksamheten består av tre enheter, barn- och familjeenheten, vuxenenheten och administrationsenheten. Behandlartjänsten tillhör vuxenenheten där handläggning av ärenden rörande ekonomiskt bistånd, missbruk/beroende, våld och övriga vuxenärenden finns förlagda. Både myndighetsdelen och öppenvårdsdelen finns inom vuxenenheten så lika i barn- och familjeenheten. Verksamheten har ytterligare två behandlartjänster förutom den som nu ska rekryteras. Öppenvårdens uppdrag är att på olika sätt genom olika former av metoder stödja och hjälpa individer att bli självständiga. De flesta insatser ges via biståndsbeslut.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som behandlare:
• Arbetar du stödjande och behandlande med syfte att hjälpa individer med mer eller mindre problematik att leva ett självständigt liv.
• Du kommer arbeta både med barn, vuxna och familjer och utgångspunkten för insatserna är att stärka individens/familjens egna resurser och ge verktyg som syftar till självhjälp.
• Insatsernas innehålla utformas utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild individ/familj.
• Det pågår ett arbete kring omställningen till nya socialtjänstlagen där du tillsammans med övriga medarbetare kommer att få vara en del i.
• Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid.
Som behandlare arbetar du med insatser utan biståndsbeslut både enskilt och i grupp, samt på uppdrag från socialsekreterare t ex:
• Motiverande samtal
• Behandlingsarbetet utifrån Socialstyrelsens rekommenderade metoder, både enskild och i grupp
• Familjestödjande/behandlande insatser
• Viss kvällstjänstgöring kan förekommaKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• En högskolutbildning inom det sociala området, t ex socionom, socialpedagog, beteendevetare eller motsvarande utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig.
• Utbildning i de evidensbaserade metoder som Socialstyrelsens rekommenderar.
• Erfarenhet av behandlingsarbete.
• God förmåga att uttrycka dig i svenska, i tal och i skrift.
• Körkort B då resor kan förekomma i tjänsten.Dina personliga egenskaper
Som person har du förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du är lugn, stabil och har en förmåga att skapa och behålla goda relationer. Du är tydlig, kommunikativ och strukturerad med en hög grad av personlig mognad och självkännedom.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På smedjebacken.se kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta Webcruiter support. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Yvonne Frank, Enhetschef, 0240660276, yvonne.frank@smedjebacken.se
Maria Högstedt, Vision, 0240660091, maria.hogstedt@smedjebacken.se
Arbetsplats
Vasagatan 14
777 30 Smedjebacken Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5073942832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smedjebackens kommun
(org.nr 212000-2205), http://www.smedjebacken.se Kontakt
Enhetschef
Yvonne Frank yvonne.frank@smedjebacken.se 0240660276 Jobbnummer
9718641