Begravningsrådgivare Örebro

2026-02-17
Begravningsbolaget® söker en driven rådgivare som trivs med att ge god service.
Är du intresserad av mötet med människor och vill ha en utmaning med ett utvecklande och meningsfullt arbete? Anderssons begravningsbyrå, en del av Begravningsbolaget, söker en begravningsrådgivare till vårt kontor i Örebro.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi är en aktör inom begravning och juridik som stödjer människor genom livets viktigaste och mest känsliga stunder. Du kommer att komma till en mindre och familjär arbetsplats där alla jobbar mot gemensamma mål och ett gott samarbete värderas för att nå bästa resultat. Vi prioriterar personlig utveckling och välmående för våra anställda och bemödar oss extra med att möta varandra och våra klienter med lyhördhet och medmänsklighet. Du erbjuds ett omväxlande arbete med stundtals högt tempo, trevliga kollegor och varierande arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga arbete bygger på att möta och vägleda människor som ofta befinner sig i sorg. Det är ett stort förtroendeuppdrag där din kunskap, lyhördhet och ditt engagemang är avgörande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är varierande men omfattar i huvudsak rådgivning, coachning och praktisk hantering/administration av våra begravningstjänster samt närvara som ceremonivärd vid begravningar. Du utgår från vårt kontor, men uppdrag genomförs också på andra platser i Sverige. Du kommer även utföra transporter, kistläggning, beredskap för att hämta avlidna och personligt avsked.
Vem är du?
Du har minst 2 års erfarenhet som begravningsrådgivare och det är meriterande med erfarenhet av i sammanhanget relevant familjejuridik. Arbetsuppgifterna är kundorienterade och därför söker vi dig som är utåtriktad, har känsla för service och kan skapa förtroende. Vi värdesätter struktur och noggrannhet där du tycker om att arbeta självständigt och med administrativa uppgifter. Du är trygg och en god lyssnare som tycker om att arbeta med människor. Samtidigt är du bra på finna lösningar och trivs med att hålla flera processer igång samtidigt.
Du vill arbeta i ett växande och proaktivt företag med högt tempo, höga krav och korta beslutsvägar.
Du behöver ha B-körkort, vara trygg med digitala verktyg och ha god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt.
Skicka in din ansökan redan idag!
Tjänstens omfattning är heltid och startar när rätt person kan vara på plats. Vi tror att du har arbetslivserfarenhet inom administration och service. Försäljning är meriterande.
Urval kommer att ske löpande, så du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 12 mars. Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Lahne, maria.lahne@compass.se
, 072 888 60 07.
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev med foto.
Du kan komma att bli ombedd att genomföra ett eller flera tester. I denna rekrytering samarbetar vi med Compass. Du anmäler ditt intresse för tjänsten via Compass hemsida.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
(org.nr 556564-4548), https://begravningsbolaget.se/begravningsbyra/orebro/
Anderssons begravningsbyrå Jobbnummer
