Befälsförstärkning, biträdande instruktör till Dalregementet
2025-12-09
Vill du ta nästa steg i karriären, vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle? Vill du vara med och bygga en välfungerande verksamhet? Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - välkommen med din ansökan!
Förbandet Dalregementet
Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Etableringen av Dalregementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan. Intill dess att regementet är utvecklat till full kapacitet, bland annat med nytt regementsområde, kommer verksamheten att präglas av kontinuerlig utveckling och förändring. Arbetssätt kommer till del förändras över tid för att anpassas till den växande organisationen och dess verksamhet.
Arbetsplatsen
Infanteribataljonen ansvarar för grundutbildning vid Dalregementet. Vi utbildar plutonsbefäl, gruppbefäl och soldater mot krigsplacering i våra krigsförband eller fortsatt engagemang i Försvarsmakten. Bataljonen organiseras i flera utbildningskompanier beroende på rådande utbildningsuppdrag.
Vi söker biträdande instruktörer som vill utvecklas mot en kommande anställning och/eller vidareutbildning mot yrkes- eller reservofficer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som biträdande instruktör kommer du att:
• Planera och genomföra trupputbildningsuppdrag under handledning av plutonsbefäl
• Biträda officerare vid genomförande av utbildning upp till plutonsnivå inom olika tjänstegrenar
• Utgöra säkerhetskontrollant och följebefäl/handledare vid övning med skarp och lös ammunition
• Upprätthålla och utveckla din fysiska status
• Delta som elev vid utvalda kurser inom ramen för befälsutbildningsplan vid I 13
• Stödja utbildningsorganisationen med kommendantur och logistik
Kvalifikationer - krav
• Genomförd värnplikt med godkända betyg (lägst ja-2-2)
• Genomförd gruppbefälsutbildning (GBU) med godkänt resultat.
• Körkort B (senast vid anställningsstart)
Meriterande
• Kompetens i vapensystem, t ex KSP m/58 eller GRG m/18
• Militära förarbevis
• Militär skyddsvakt
• Uppfyller grundbehörighet till GOU (fullständiga gymnasiebetyg)Publiceringsdatum2025-12-09Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du vill också lära dig nya saker och vidareutveckla dig inom försvarsmakten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Anställningstid: Tidsbegränsad anställning enligt BFA-avtalet, 2025-02-16 -- 2025-08-16 med möjlighet till förlängning.
Beräknat tillträde: 2026-02-16 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Befälsförstärkning enligt BFA-avtalet
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: 40 timmar/vecka. Arbetstiden innebär kvälls- och helgtjänst med förekommande försvarsmaktsdygn (FM-dygn). Arbetstidens förläggning kan variera beroende på övnings- och utbildningsverksamheten där koncentrerad arbetstid med längre sammanhängande ledighet förekommer.
Arbetsort: Falun, men tjänsteresor förekommer
Lön: Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för Försvarsmaktens lönepolicy
Kontakt vid frågor gällande tjänsten
Infbat C PlanS Kn Fredrik Hallström, tel 023-450 00
Mail: fredrik.hallstrom@mil.se
Kontakt vid frågor om rekryteringsprocessen
Personalofficer Kristina Lundström, tel 023-450 00
Mail, I13-HR@mil.se
Fackliga representanter
Kontaktas via växeln 08-788 75 00
OFR/O Jan-Erik Belin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Karin Gällmo
SEKO Anna Löfgren
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Dalregementet är ett av Försvarsmaktens nygamla förband med anor från 1625. Regementet återetablerades 2021 efter beslut av riksdagen. Vår verksamhet finns i Falun och vi kommer bidra med utbildning av soldater som bygger framtidens infanteriförband/Armé.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
