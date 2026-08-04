Båtmekaniker
Skärgårdsspecialisten Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Tyresö Visa alla maskinreparatörsjobb i Tyresö
2026-08-04
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Båtmekaniker sökes
Vill du arbeta med båtar, motorer och teknik i en varierad miljö? Vi söker nu en engagerad och kunnig mekaniker som vill bli en del av vårt team.
Om tjänsten
Som båtmekaniker kommer du att arbeta med service, felsökning, reparation och installation av marina motorer och tekniska system. Arbetet omfattar både motorbåtar och andra marina farkoster, med varierande arbetsuppgifter under året.
Arbetsuppgifter
Service och underhåll av inombords- och utombordsmotorer
Felsökning och reparation av motorer, elsystem och marina installationer
Installation av tillbehör och teknisk utrustning
Vinterkonservering och sjösättning/upptagning av båtar
Polering
Bottenmålning
Plastreparationer
Kundkontakt och teknisk rådgivning
Vi söker dig som
Har erfarenhet som båtmekaniker, fordonsmekaniker eller liknande tekniskt yrke minst 2 år
Har goda kunskaper inom motorer, el och felsökning
Är noggrann, självgående och lösningsorienterad
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av marina diesel- och bensinmotorer
Kunskap om Volvo Penta, Yamaha, Mercury eller liknande fabrikat
Erfarenhet av marina elsystem och elektronik
Truckkort eller förarbevis för arbetsmaskiner
BE-körkort
Vi erbjuder
Ett omväxlande och självständigt arbete
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Konkurrenskraftiga villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: kristoffer@batspecialisten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdsspecialisten Sverige AB
(org.nr 559541-1025), https://batspecialisten.se/
135 49 TYRESÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båtspecialisten Sverige AB Kontakt
Platschef
Kristoffer Magnusson kristoffer@batspecialisten.se Jobbnummer
10020839