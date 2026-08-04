Båtmekaniker

Skärgårdsspecialisten Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Tyresö
2026-08-04


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Båtmekaniker sökes

Vill du arbeta med båtar, motorer och teknik i en varierad miljö? Vi söker nu en engagerad och kunnig mekaniker som vill bli en del av vårt team.

Om tjänsten

Som båtmekaniker kommer du att arbeta med service, felsökning, reparation och installation av marina motorer och tekniska system. Arbetet omfattar både motorbåtar och andra marina farkoster, med varierande arbetsuppgifter under året.

Arbetsuppgifter

Service och underhåll av inombords- och utombordsmotorer

Felsökning och reparation av motorer, elsystem och marina installationer

Installation av tillbehör och teknisk utrustning

Vinterkonservering och sjösättning/upptagning av båtar

Polering

Bottenmålning

Plastreparationer

Kundkontakt och teknisk rådgivning

Vi söker dig som

Har erfarenhet som båtmekaniker, fordonsmekaniker eller liknande tekniskt yrke minst 2 år

Har goda kunskaper inom motorer, el och felsökning

Är noggrann, självgående och lösningsorienterad

Har B-körkort

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av marina diesel- och bensinmotorer

Kunskap om Volvo Penta, Yamaha, Mercury eller liknande fabrikat

Erfarenhet av marina elsystem och elektronik

Truckkort eller förarbevis för arbetsmaskiner

BE-körkort

Vi erbjuder

Ett omväxlande och självständigt arbete

Trevliga kollegor och god arbetsmiljö

Möjlighet till vidareutbildning och utveckling

Konkurrenskraftiga villkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: kristoffer@batspecialisten.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skärgårdsspecialisten Sverige AB (org.nr 559541-1025), https://batspecialisten.se/
135 49  TYRESÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Båtspecialisten Sverige AB

Kontakt
Platschef
Kristoffer Magnusson
kristoffer@batspecialisten.se

Jobbnummer
10020839

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