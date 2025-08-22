Båtman, Helsingborg - tidsbegränsad anställning vid behov
2025-08-22
Sveriges vackraste arbetsplats söker
Båtman (tidsbegränsad anställning vid behov) med placering Helsingborg
Att arbeta som Båtman
Som Båtman ansvarar du för att utföra transporter till sjöss och i förekommande fall på land samt på/över is. Arbetet innefattar skötsel och underhåll av Sjöfartsverkets egendom och utrustning. I tjänsten ingår att delta i sjöräddningsuppdrag, vilket vi erbjuder särskild vidareutbildning för. Verksamheten bedrivs dygnet runt och året runt. Som timvikarie behöver du vara flexibel och kunna hoppa in när det behövs, vilket kan vara dagtid likväl som kvällar och helger.
Lotsbåten bemannas av två Båtmän varav en är befälhavare och en är styrman/däcksman. För att tjänstgöra som styrman krävs lägst behörighet Fartygsbefäl klass VII samt interna utbildningar. För att tjänstgöra som befälhavare krävs lägst behörighet Fartygsbefäl klass VI samt interna utbildningar.
Vem är du?
Du måste uppfylla följande krav:
• lägst behörighet Fartygsbefäl klass VII (ej begränsad till inre fart)
• lägst examen Maskinbefäl klass VIII
• certifikat Grundläggande säkerhet (Basic Safety)
• lägst ROC-certifikat
• läkarintyg för sjöfolk (däckstjänstgöring i obegränsad fart)
• B-körkort (manuellt växlad bil)
• goda färdigheter i att läsa och tala svenska samt engelska
• goda färdigheter i att arbeta i moderna underhållssystem
Vidare behöver du ha goda färdigheter i att köra mindre fartyg (mellan ca 10-40 meters längd) och du måste ha god förmåga att utföra teknisk service och underhåll.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, och som arbetar bra med andra människor. Du ser vad som behöver göras, tar egna initiativ och tar ansvar för dina uppgifter. Du är flexibel, lösningsorienterad och har en god kommunikativ förmåga.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Du måste styrka behörigheter, certifikat och läkarintyg genom att bifoga ett aktuellt sjötjänstutdrag från Transportstyrelsen.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tidsbegränsad anställning vid behov som tillsätts enligt överenskommelse och som gäller i högst 12 månader från startdatum.
Intervjuer kommer att genomföras löpande via skype.
Upplysningar:
Lotstransportområdeschef Sydväst, Johan Grönholm, 010-4785553 eller johan.gronholm@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Seko Ib Bergström, Saco-S Peter Hellberg, OFR/ST Carl Cremonese, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000.

Publiceringsdatum 2025-08-22

Så ansöker du
Registrera din ansökan, tillsammans med aktuellt sjötjänstutdrag från Transportstyrelsen för att styrka läkarintyg, behörigheter och certifikat, senast 7:e september 2025.
Diarienummer: 25-04671
Diarienummer: 25-04671

Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.
