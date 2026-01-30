Bartender till Sandvikskvarn
sandvikfood HB / Servitörsjobb / Borgholm
2026-01-30
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
Sandviks Kvarn är en av världens största väderkvarnar och utan jämförelse
Nordens största från 1856. Runt kvarnen ligger restaurang ,museum ,cafeteria, kiosk, golfbanor, flygfält, grilll och pizzeria.
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad, brinner för att serva gäster.
Boende kan ordnas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
info@sandvikskvarn.se
E-post: info@sandvikskvarn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare sandvikfood HB
Stennhuggarvägen 3 (visa karta
)
387 70 LÖTTORP Arbetsplats
Sandvikskvarn Jobbnummer
9715500