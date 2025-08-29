Bartender till Pinchos Lindvallen/Sälen!
2025-08-29
Bartender/Startender sökes!
Hos oss på Pinchos lever och utvecklas våra värderingar och vårt engagemang i varje medarbetare. Därför är det viktigt att hitta fina människor som passar in i just vår kultur och i vår restaurangmiljö för när alla trivs och mår bra så fungerar även jobbet bättre!
Det viktigt för oss att hitta rätt person, med rätt attityd och som har den där magiska fingertoppskänslan. Vi letar efter någon som kan arbeta självständigt i baren men som också förstår vikten av teamkänslan i restaurangen i sin helhet. Vi behöver någon som inte bara levererar välsmakande drinkar utan också har förmågan ge vår gäster ett glatt och personligt bemötande samtidigt.
Vilka är vi? På Pinchos tror vi på att leverera en WOW-upplevelse både till våra kunder men också till våra anställda. Vi uppmuntrar alla anställda att vara sig själva, och att just din unika personlighet tillsammans med alla andras är det som utgör Pinchos personlighet!
Pinchos är ett restaurangkoncept baserat på en svensk originalidé från Göteborg 2012. Huvudkontoret är tillika etablerat i Göteborg. Förutom att erbjuda ett brett, varierat utbud av smårätter i lokaler med extravagant dekor utmärker sig Pinchos också genom att vara världens första app-restaurang. Sedan starten har våra gäster tagit både oss, vår app och vår mat till sina hjärtan. 2014 öppnades konceptet upp för franchisetagare och 2017 startades en internationell etablering. I dagsläget har kedjan över 70 restauranger och expanderar stadigt.
Vi kan erbjuda dig stora möjligheter att utvecklas i kedjan
ett innovativt koncept
nya spännande drinkar på menyn
fantastiska kollegor!
en riktigt rolig arbetsplats
Personalboende
För att passa bra hos oss tror vi att du har tidigare barvana
kan prestera i en miljö med högt tempo
är snabb, noggrann och effektiv
förstår vikten av att ge personlig service
är bra på att säkerställa kvalitet
sprider positiv energi omkring dig
alltid gör ditt yttersta för att göra gästen nöjd
uppskattar att våra drinkar tillagas efter recept
