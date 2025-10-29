Bartender till nyöppnade Nomad
2025-10-29
Vi söker bartenders till vår nya restaurang vid First camp Luleå. Du kommer att arbeta i baren som vi kommer att kalla Bar Aurora och där servera dryck till gäster från världens alla hörn i en avslappnad och livlig miljö.
På Nomad har vi frukost, lunch, middag, konferenser, bröllop, klubb och allt där i mellan. Bistrokänsla fast större. Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Mixa och servera drinkar
Kundservice i baren
Hantera betalningar
Hålla rent och snyggt i arbetsområdet
Du behöver:
Erfarenhet av bartendering eller liknande servicearbete
Vara social serviceinriktad person
Vara flexibel gällande arbetstider vilka inkluderar kvällar och helger
Du får:
En rolig och kreativ arbetsmiljö i en ny och modern restaurang.
Bli endel av ett härligt och engagerat gäng som brinner för mat, dryck och service.
Låter det som dig? Skicka en ansökan!
Vi ser fram emot träffa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: Paradisetkarlsvik@gmail.com Arbetsgivare Paradiskompaniet AB
(org.nr 556569-9864)
Arcusvägen 110 (visa karta
)
975 94 LULEÅ Arbetsplats
Nomad Jobbnummer
9580627