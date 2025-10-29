Bartender till nyöppnade Nomad

Paradiskompaniet AB / Servitörsjobb / Luleå
2025-10-29


Visa alla servitörsjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Paradiskompaniet AB i Luleå

Vi söker bartenders till vår nya restaurang vid First camp Luleå. Du kommer att arbeta i baren som vi kommer att kalla Bar Aurora och där servera dryck till gäster från världens alla hörn i en avslappnad och livlig miljö.
På Nomad har vi frukost, lunch, middag, konferenser, bröllop, klubb och allt där i mellan. Bistrokänsla fast större.

Publiceringsdatum
2025-10-29

Dina arbetsuppgifter
Mixa och servera drinkar
Kundservice i baren
Hantera betalningar
Hålla rent och snyggt i arbetsområdet

Du behöver:
Erfarenhet av bartendering eller liknande servicearbete
Vara social serviceinriktad person
Vara flexibel gällande arbetstider vilka inkluderar kvällar och helger

Du får:
En rolig och kreativ arbetsmiljö i en ny och modern restaurang.
Bli endel av ett härligt och engagerat gäng som brinner för mat, dryck och service.

Låter det som dig? Skicka en ansökan!
Vi ser fram emot träffa dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: Paradisetkarlsvik@gmail.com

Arbetsgivare
Paradiskompaniet AB (org.nr 556569-9864)
Arcusvägen 110 (visa karta)
975 94  LULEÅ

Arbetsplats
Nomad

Jobbnummer
9580627

Prenumerera på jobb från Paradiskompaniet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Paradiskompaniet AB: