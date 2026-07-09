Bartender Sökes, Södermalm
Restaurang Sparreholmen AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-09
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Bartender sökes på heltid – Brother Tuck, Götgatan 85, Stockholm
Brother Tuck är en av Södermalms mest välbesökta engelska pubar med fokus på hög kvalitet, personlig service och ett av Stockholms största utbud av fatöl. Vi serverar över 20 olika öl på fat och har ett högt tempo, särskilt under kvällar och helger.
Nu söker vi en heltidsanställd bartender som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har minst 3–4 års dokumenterad erfarenhet som bartender.
Är van att arbeta i ett högt tempo och kan leverera snabb och professionell service.
Kan hantera och servera fatöl snabbt, effektivt och med hög kvalitet, även under perioder med högt tryck.
Har god kunskap om öl och ett genuint intresse för pub- och restaurangbranschen.
Är ansvarstagande, stresstålig och trivs med att arbeta i team.
Talar svenska eller engelska obehindrat.
Har möjlighet att arbeta kvällar och sena nätter, med arbetstider till kl. 01.00 på vardagar och kl. 03.00 på fredagar och lördagar.
Meriterande
Erfarenhet från pub eller annan verksamhet med stort fokus på fatöl.
Erfarenhet av kassasystem och servering.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
En arbetsplats med högt tempo och härlig laganda.
Möjlighet att arbeta med ett av Stockholms bredaste sortiment av fatöl.
Goda möjligheter att utvecklas i en väletablerad och populär pubverksamhet.
Arbetsplats: Brother Tuck, Götgatan 85, Stockholm.
Låter det här som något för dig? Skicka ditt CV tillsammans med en kort presentation där du berättar om din erfarenhet och varför du vill bli en del av Brother Tuck. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: bojaoma@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Sparreholmen AB
(org.nr 559155-6237)
Götgatan 85 (visa karta
)
116 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Brother Tuck Jobbnummer
9998691