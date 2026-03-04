Bartender sökes för helgarbete
Bartender sökes för helgarbete på The Flying Horse
The Flying Horse, belägen på Odengatan 44 i hjärtat av Vasastan, är en brittisk pub som sedan 2010 har varit en självklar mötesplats för mat-, dryckes- och sportentusiaster. Vi erbjuder våra gäster en avslappnad pubmiljö med ett brett utbud av över 80 olika ölsorter, inklusive 19 exklusiva fatöl, samt mer än 100 single malt whiskysorter. Vi visar även stora sportevenemang på våra tv-skärmar, vilket gör oss till en populär sportbar i Stockholm.
Om tjänsten: Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad bartender för arbete på fredags- och lördagskvällar. Du kommer att vara en del av vårt dynamiska team och bidra till att skapa en minnesvärd upplevelse för våra gäster.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Servera drycker över bardisken och till serveringspersonal via bongsystem.
Förbereda och blanda klassiska cocktails.
Bidra till en positiv och inbjudande atmosfär för våra gäster.
Säkerställa att barområdet är rent och välorganiserat.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av bartending, gärna i pubmiljö.
Genuint intresse för öl och whisky är meriterande.
Flexibel och villig att arbeta sena kvällar på fredagar och lördagar.
Positiv inställning, noggrannhet och en passion för service.
Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö i en populär pub och sportbar.
Möjlighet att arbeta med ett brett sortiment av drycker.
Chansen att vara en del av ett engagerat och professionellt team.
Om du älskar att arbeta i pubmiljö och brinner för att ge gästerna bästa möjliga service, ser vi fram emot din ansökan.
Ansökan: Skicka ditt CV och ett personligt brev till jobb@flyinghorse.se
. Tjänsten finns tillgänglig omgående och kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på The Flying Horse! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: jobb@flyinghorse.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender helg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The Flying Horse AB
(org.nr 556785-7783), http://flyinghorse.se
Odengatan 44 (visa karta
)
103 03 STOCKHOLM Arbetsplats
The Flying Horse Jobbnummer
9778048