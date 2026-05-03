Bartender/Servis på the Deck
2026-05-03
Vi söker erfaren och utåtriktad bartender för start omgående!
Är du en erfaren och social person som älskar att arbeta i en livlig atmosfär? Då är det här chansen för dig! Vi söker efter en service minded och passionerad person som brinner för att leverera en fantastisk upplevelse till våra gäster.Publiceringsdatum2026-05-03Kvalifikationer
Erfarenhet inom bartending/servering
Vänlig och utåtriktad personlighet
Förmåga att arbeta effektivt under tryck.
Du kan jobba dagar, kvällar, helger och vardagar.
Fördelar med att arbeta hos oss:
* Möjlighet att vara en del av ett dynamiskt och energifyllt team.
* Jobb på en härlig uteservering ombord en båt.
* Tillfälle att utvecklas och växa i din roll!
Vi ser att du är tillgänglig för kvällspass, måndag - söndag. Vi erbjuder jobb med start sluten på maj till och med mitten av augusti.
Om du tror att du har vad som krävs för att bli en del av vårt team, skicka in din ansökan idag.
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är lämplig för rollen till jobb@cosslie.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
The Deck är en bar / restaurang ombord ett fartyg i Stockholm. I sommar gör vi en ny satsning där vi kommer att förflytta oss mellan olika kajer i Stockholm. Konceptet har funnits sen 2024, med en stor sommar uteservering, mat, dryck och event. Tidigare somrar har vi legat på Hornsbergs Strand, dit ska vi och i år kommer vi även att finnas på Norr Mälarstrand och andra kajer i Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
Vänligen sök med personligt brev & cv via email.
E-post: jobb@cosslie.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Cosslie Hospitality AB
(org.nr 559313-7499)
Hornsbergs Strand (visa karta
112 16 STOCKHOLM Arbetsplats
The Deck
