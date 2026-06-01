Bartender kombinerad med servis till Pinchos Piteå
🍹 Vi söker en ny stjärna till baren på Pinchos!
Tjänst: 65 %
Är du en person som gillar tempo, människor, teamwork och att utmana dig själv? Då kan det vara dig vi söker! 🙌
Just nu letar vi efter en ny kollega till baren som vill bli en del av vårt team på Pinchos. Hos oss handlar jobbet inte bara om att blanda goda drinkar, utan också om att skapa en riktigt härlig upplevelse för våra gäster – med energi, glädje och personlighet.
Vi söker dig som är självgående, nyfiken och ansvarstagande. Du gillar när det händer mycket, du vill lära dig nya saker och du tycker om att vara en viktig del av ett team där alla hjälps åt.
Vem är du? 🌟
Vi tror att du:
✨ har positiv energi och gillar att jobba med människor ✨ är självgående och vågar ta ansvar ✨ gillar högt tempo och snabba beslut ✨ är noggrann, effektiv och vill göra saker rätt ✨ är en riktig teamplayer som hjälper till där det behövs ✨ vill utvecklas och lära dig fler delar av restaurangen ✨ gillar att utmana dig själv och bli bättre ✨ förstår vikten av personlig service och ett glatt bemötande ✨ alltid vill ge gästen en riktigt bra upplevelse
Tidigare erfarenhet från bar är meriterande, men rätt inställning, vilja och personlighet är minst lika viktigt för oss. 🍸
Vad får du hos oss? 🎪
Hos Pinchos får du jobba i ett roligt, fartfyllt och annorlunda restaurangkoncept där ingen dag är den andra lik. Vi tror på att utvecklas tillsammans och på att alla i teamet bidrar med sin egen personlighet.
Vi erbjuder:
🚀 möjlighet att utvecklas inom kedjan 🍹 nya spännande drinkar och tydliga recept 🤝 fantastiska kollegor och stark teamkänsla 🎉 en riktigt rolig arbetsplats 📱 ett innovativt restaurangkoncept 💪 chans att lära dig flera delar av restaurangen
Vilka är vi? 🎈
På Pinchos vill vi skapa en WOW-upplevelse både för våra gäster och våra medarbetare. Vi tror på glädje, personlighet och teamwork.
Pinchos startade i Göteborg 2012 och är världens första app-restaurang. Idag finns över 70 restauranger och konceptet fortsätter att växa. Hos oss möts smårätter, färgglada drinkar, härlig stämning och ett team som jobbar tillsammans för att ge gästerna en upplevelse att minnas.
Låter det som du? 👀
Skicka in din ansökan redan idag! Vi träffar kandidater och håller intervjuer löpande, så vänta inte för länge.
👉 Sök nu och bli en del av Pinchos-teamet! 🍹🎪 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pincho Nation AB
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pincho Nation AB
(org.nr 556870-7623), https://career.pinchos.se
Storgatan 39 (visa karta
)
941 32 PITEÅ
