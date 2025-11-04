Bartender
2025-11-04
Retro på Kungsholmen ligger centralt på Fridhemsplan och erbjuder en avslappnad och trivsam miljö där vänner, familjer, kollegor och bekanta kan njuta av god mat och dryck.
Vi är en naturlig mötesplats för många, oavsett om man vill titta på sport, delta i vår populära after work eller bara koppla av med en middag, en kall öl eller en välblandad cocktail i baren.
Nu söker vi en bartender som finns tillgänglig för jobb.
Vi söker en driven och engagerad bartender som vill bli en del av vårt team. Vi erbjuder en 80% tillsvidareanställning som startar med en provanställning. Arbetet är främst förlagt till kvällar och helger, då verksamheten är som mest aktiv.
Vi söker dig som:
Har en social personlighet och känsla för service, med förmåga att ge personlig och professionell service till våra gäster.
Är duktig på att rekommendera dryck och bidra till merförsäljning.
Är ansvarsfull och säkerställer att lagar och riktlinjer följs.
Trivs i en tempofylld miljö och kan hantera stress på ett effektivt sätt.
Är initiativrik, självgående och en lagspelare.
Har en positiv inställning till arbetet och en stark arbetsmoral.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i bar, men även du som är nyexaminerad och snabblärd är välkommen att söka. Vår drinkmeny är omfattande och inkluderar ett brett urval av ölsorter, viner, cocktails och andra drycker - besök gärna vår hemsida för att läsa mer.Arbetsuppgifter
Som bartender ansvarar du för att:
Servera dryck till serveringspersonalen via vårt bong-system samt ta beställningar direkt från gäster.
Förbereda inför varje arbetspass och säkerställa att baren är ren, organiserad och följer rutiner.
Bidra till att skapa en välkomnande och trivsam atmosfär för våra gäster.
Vi erbjuder:
En fartfylld, utvecklande och rolig arbetsmiljö där vi strävar efter att överträffa våra gästers förväntningar.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut, så vänta inte med att höra av dig.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: bar@retrobar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retro Kungsholmen AB
(org.nr 556933-0425), http://retrobar.se
103 03 STOCKHOLM Arbetsplats
Retro Kungsholmen AB Jobbnummer
9589008