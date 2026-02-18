Bartender - Sommaren 2026
Fyra Tokers AB / Servitörsjobb / Laholm Visa alla servitörsjobb i Laholm
2026-02-18
Vi söker entusiastiska och drivna bartenders för att stärka vårt team till Sommarsäsongen 2026. Om du älskar sommar och sol, att blanda, skaka och servera fantastiska drycker samtidigt som du sprider glädje och ger våra gäster minnesvärd upplevelse, då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Bereda och servera läckra drycker, inklusive drinkar, öl och vin - vi vill att våra gäster ska få en smakupplevelse utöver det vanliga!
Interagera med gäster för att skapa en välkomnande och trivsam atmosfär - ditt leende är den bästa ingrediensen!
Säkerställa att baren är välfylld och organiserad - en välfungerande bar gör underverk för stämningen!
Aktivt bidra till idéskapande och utveckling av dryckesmenyn - låt din kreativitet flöda och skapa nya favoriter!
Kvalifikationer och kompetenser
Erfarenhet av arbete i bar eller liknande servicebranscher - vi vill att du ska vara bekväm bakom bardisken!
Kapacitet att hantera stressiga situationer med ett jämnt humör - vi vet att sommaren kan vara hektisk, men vi litar på att du håller stämningen uppe!
Utmärkt muntlig kommunikationsförmåga - vi älskar att prata och du kommer att vara vår röst ut mot gästerna!
Kunskap i alkohollagstiftning och hygienstandarder - säkerheten är alltid först!Dina personliga egenskaper
Energi och en positiv inställning i mötet med gäster - sprid glädje med varje drink du serverar!
Kreativ och entusiastisk i att föreslå nya idéer - låt oss överraska våra gäster med spännande smaker!
Förmåga att arbeta både självständigt och i team - vi är en familj som jobbar tillsammans för att göra varje dag fantastisk!
Fördelar med att arbeta hos oss
Hos oss får du chansen att kliva in i en spännande och dynamisk arbetsmiljö där din kreativitet och dina talanger verkligen får blomma! Du blir en del av vårt fantastiska team, där vi alla är som en stor familj. Här värdesätter vi varje individs insats och tillsammans strävar vi efter att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster. Så kom och gör skillnad - vi ser fram emot att ha kul tillsammans i sommar och överträffa gästernas förväntningar!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5842793-1849752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fyra Tokers AB
(org.nr 559021-4713), https://jobb.chilloutmellby.se
Kustvägen 40 (visa karta
)
312 60 MELLBYSTRAND Arbetsplats
Chill Out Mellbystrand Jobbnummer
9751098