Barnvakt/Familjeassistens
Mikaelas Barnpassning AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-03-12
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mikaelas Barnpassning AB i Nacka
Familjeassistent / Barnvakt - Heltid hos familj i Täby
Mikaelas Barnpassning AB
Mikaelas Barnpassning AB arbetar med att matcha familjer med trygga, engagerade och ansvarsfulla barnpassare. Vårt mål är att skapa en trygg och fungerande vardag för familjer där barnens trivsel och trygghet alltid står i centrum.
Nu söker vi en familjeassistent/barnvakt på heltid för ett uppdrag hos en familj i Täby.
Det här är en roll för dig som tycker om att arbeta med barn och vill vara en viktig del i en familjs vardag.
Om rollen
Som familjeassistent blir du ett stöd i familjens vardag och arbetar nära barnen. Arbetet innebär att skapa en trygg, stabil och positiv miljö där barnen känner sig sedda och trivs.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Barnpassning i hemmet
Hämtning och lämning från förskola/skola
Lek och aktivering av barnen
Stöd i barnens dagliga rutiner
Bidra till en trygg och strukturerad vardag
Tjänsten är heltid och arbetstider planeras i dialog med familjen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av barnpassning eller arbete med barn
Är trygg, ansvarsfull och pålitlig
Har ett genuint intresse för barns utveckling och trivsel
Är engagerad och initiativtagande
Har ett professionellt och varmt bemötande
HLR-utbildning
För oss är barnens säkerhet mycket viktig.
Alla barnpassare och familjeassistenter som går vidare till anställning behöver därför genomföra HLR-utbildning för barn och ungdomar.
Utbildningen anordnas och bekostas av Mikaelas Barnpassning AB.Publiceringsdatum2026-03-12Ersättning
180 kronor per timme
Om anställningen
Plats: Täby
Omfattning: Heltid
Lön: 180 kr/timme
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och din erfarenhet av att arbeta med barn.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Mikaelas Barnpassning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
+46 765172077
E-post: mikaelauppman@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mikaelas Barnpassning AB
(org.nr 559555-9724), https://www.facebook.com/share/1F7H85EQv1/?mibextid=wwXIfr Kontakt
Mikaela Uppman mikaelauppman@gmail.com 0765172077 Jobbnummer
9794843