Barnsköterska/undersköterska, Neonatal-IVA
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-08-25
På Neonatal-IVA, Linköping vårdas för tidigt födda barn och sjuka nyfödda fullgångna barn, både från Östergötland och från den Sydöstra sjukvårdsregionen.
Vi bedriver högspecialiserad intensivvård i kombination med familjevård, där barnen samvårdas med sina föräldrar.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss så är du välkommen att hospitera en dag!
Vårt erbjudande
Trygg start
Hos oss erbjuds du en trygg start på din karriär som barnsköterska inom neonatalvård. Du får en gedigen inskolning med handledare och dessutom erbjuder vi ett utbildningsprogram med teoretiska och praktiska föreläsningar inom neonatologi .På samtliga pass finns alltid erfaren personal att tillgå. Efter inskolningen arbetar vi med mentorskap både enskilt och i grupp. Du har stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och blir snabbt en i gänget då vi arbetar aktivt för en bra arbetsmiljö. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.
"Det bästa med arbetet på Neonatal-IVA är variationen, från intensivvård till familjens hemgång. Vi arbetar med hela familjen där anhöriga är en del av vården. Arbetsklimatet är fantastiskt och jag är en del av en miljö där engagemang, omsorg och förbättring är starka drivkrafter"
• såhär beskriver en av dina framtida kollegor sin tjänst. Tillsammans arbetar ni för att ge familjerna på Neonatal-IVA de bästa förutsättningarna.
Neonatal-IVA erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete och du kommer arbeta både med Intensivvård och på vår familjevård där barnen samvårdas med sina föräldrar. Tillsammans med en sjuksköterska ansvarar du för mellan ett till tre barn beroende på vårdtyngd. Som barnsköterska är du en viktig del av teamet och arbetar nära både barnen och familjerna. Dina observationer utgör ett värdefullt inslag i det dagliga arbetet. Hos oss får du också möjlighet att fördjupa dig inom olika ansvarsområden. Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med teamarbete som präglas av engagemang, nyfikenhet, ansvar och med stor respekt för barnen och varandra. Vi utgår från ett barnrättsperspektiv och arbetar för att varje medarbetare ska få rätt kompetens för att kunna upprätthålla en hög kvalitet och hög patientsäkerhet. Vi finns på plats för våra patienter dygnet runt.
Gå gärna in och titta på hur tre medarbetare på Neonatal- IVA beskriver sina jobb, HÄR, HÄR och HÄR.
Om dig
Du är utbildad undersköterska. Erfarenhet från arbete med barn eller intensivvård samt barnsjukvårdsutbildning är meriterande. Du behärskar svenska i tal och skrift, för att kunna dokumentera i journalsystem och kommunicera tryggt med både patienter och kollegor.
Du är trygg i din grundprofession, har förmåga att arbeta självständigt och tar ansvar. Du bidrar med en positiv attityd och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har lätt för att samarbeta, trivs med teamarbete, har en tydlig kommunikation och kan lyssna in andra. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt tar initiativ. Du bör stimuleras av att arbeta med avancerad medicinsk teknik och övervakning av svårt sjuka patienter. Du har en god självkännedom kring dina förmågor. En självklarhet är att du bidrar med ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Individuella löner tillämpas. Lön enligt poängmodell. Så ansöker du
