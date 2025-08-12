Barnskötarvikariat till Mosebacke förskolor
2025-08-12
Om jobbet
Ett stenkast från Mosebacke torg ligger Mosebacke Förskolor, i gamla vackra kvarter mitt på Södermalm.
Vi söker en barnskötare, på ett vikariat till vår yngsta grupp.
Tjänsten sträcker sig mellan ca oktober 2025 fram till juni 2026.
Du har erfarenhet, nyfikenhet och kunskap kring Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där barnet sätts i fokus och miljön är vår 3:e pedagog. Du har intresse för ateljékultur som är en viktig del i vårt arbete med barngrupperna.
Du uppskattar att arbeta självständigt med en mindre grupp barn och har en strukturerad plan som bidrar till kvalitativ undervisning.
I rollen som barnskötare är ditt uppdrag att utgå från planeringen och samspela med kollegor så att alla tillsammans bidrar till att den pedagogiska verksamheten drivs framåt.
Vi arbetar för delaktighet och ansvar i barngrupperna men även i personalgruppen för att få en bra arbetsmiljö för alla.Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
Kunskap att använda digitala verktyg.
Kunskaper av pedagogisk dokumentation - där du följer och dokumenterar barns lärprocesser.
Samarbete är viktigt för dig men du är även van att ta egna initiativ för att få verksamheten att utvecklas.
Du gillar att utmanas i pedagogiska samtal och tycker om när det är högt i tak.
Ett intresse av att arbeta utifrån Reggio Emilias filosofi.
Mosebacke är en förskola där traditioner blandas med nya tankar och idéer.
Vi har ett nära samarbete med våra vårdnadshavare både i vårt dagliga arbete men även i samband med våra traditioner och fester.
Du erbjuds:
Reflektion/planering på arbetstid varje vecka med arbetslaget.
Pedagogisk handledning för arbetslaget
Pedagogisk lunch lagad av kock på förskolan.
Friskvårdsbidrag
Arbetskläder
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: stina.fihn@skrattegi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mosebacke Förskolor AB
(org.nr 556679-0902)
Roddargatan 6 (visa karta
)
116 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Mosebacke förskolor Jobbnummer
9453761