Barnskötare till vikariepool i Järfälla
Brinner du för barns lärande och utveckling och vill ha en givande tjänst där du gör skillnad? Bemannia söker nu personal till vår vikariepool i Järfälla.
Om uppdraget
Som vikarierande barnskötare arbetar du ambulerande i olika verksamheter runt om i Järfälla. Du ersätter ordinarie personal vid främst akuta behov och blir bokad med kort varsel. Vikariatens längd varierar från enstaka dagar till längre vikariat. Du väljer själv vilka dagar i veckan du vill arbeta och vi matchar dig med uppdrag som passar din tillgänglighet och kvalifikationer. Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som vikarie på förskola är arbetet varierande och innebär sedvanliga arbetsuppgifter för barnskötare såsom;
Stötta ordinarie personal i den pedagogiska verksamheten
Utföra aktiviteter med barnen enligt en planering
Vara behjälplig vid måltider Kvalifikationer
Avslutad barnskötarutbildning
Tillgänglig för arbete minst 2 vardagar per vecka
Kunna bli bokad på uppdrag samma morgon
Bekväm med en resväg upp emot en timme till arbetet
Vad vi erbjuder dig Som konsult på Bemannia ser vi till att du blir matchad med rätt uppdrag. Som anställd hos oss genomgår du en introduktionsutbildning där du får verktyg för att leda och lära andra. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, har du däremot frågor går det bra att vända sig till vikarie@bemannia.se
alternativt 08-122 00 450 under kontorstid.
