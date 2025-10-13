Barnskötare sökes till stans mysigaste fritids!
Stans mysigaste fritids söker engagerad pedagog
Vill du jobba deltid i en lekfull och trygg miljö, där barn kan växa och vara sig själva?
Bulten är ett fristående fritidshem som sedan 1994 drivs i föräldrakooperativ regi. Vi har plats för 35 barn i en åldersintegrerad grupp mellan 6 och 10 år, och 3 pedagoger arbetar i verksamheten.
Bultens grundidé är att ge barnen en lugn plats, där de kan känna sig hemma och slappna av efter skolan. På Bulten är det högt i tak och låga trösklar för alla att vara, trivas och utvecklas, och här finns en gemenskap man inte kan hitta på andra fritids.
Vill du vara med?
Det här söker vi:
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba i barngrupp, helst F-3. Du behöver vara en bra ledare och förebild för barnen, och ha ett stort intresse för barns sociala utveckling. Du är öppen och nyfiken, och kanske har du något som du brinner lite extra för, till exempel musik, skapande, idrott eller utomhuspedagogik.
På en liten arbetsplats som Bulten är det helt avgörande att alla kan ta ett eget ansvar i verksamheten. Du ser vad som behöver göras, och ser till att det blir gjort. Vi letar efter en kollega som är engagerad, initiativrik och lyhörd för verksamhetens och barnens behov. I vår lilla verksamhet märks dina idéer och du får möjlighet att sätta din prägel på både aktiviteter och arbetssätt.
Grundläggande IT-kunskap för att göra till exempel inköp av material är nödvändig. Du behöver också kunna tillaga enklare mat till mellanmål och lunch, och lättare daglig städning av lokalerna ingår också i arbetsuppgifterna. En självklar del i arbetet är samverkan med skola och föräldrar.
Du bidrar med glädje och positiv energi, tillsammans skapar vi en inspirerande verksamhet för barnen!
Erfarenhet av arbete i barngrupp, t.ex. som fritidsledare, fritidspedagog, barnskötare eller som ledare på kollo eller annan lägerverksamhet, eller som barngruppsledare i annan verksamhet.
Meriterande:
Examen inom pedagogiskt yrke
Erfarenhet av arbete med barn i åk F-3
Erfarenhet av undervisning inom konst, slöjd, musik eller idrott
Erfarenhet av utomhuspedagogik
Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd
Anställningsvillkor:
Deltidstjänst, 50%
Fast tjänst, 6 månaders provanställning, fast månadslön
Arbetstider: måndag - fredag ca 12.30-17.30. Vid skollov varierar arbetstiden mellan 7.30-17.30.
Tillträde 15 dec, eller enligt överenskommelse.
Obligatorisk registerkontroll sker innan anställning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du söker tjänsten genom att skicka din ansökan till: jobb@bultenfritids.se
I din ansökan vill vi, förutom CV, även att du skriver ett personligt brev där du berättar om dig själv och vad som gör dig till en bra kandidat för det här jobbet. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka ansökan så snart du kan.
Om vi kallar dig till intervju behöver du även kunna uppge referenser samt ha möjlighet att provjobba.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Niclas Malín: niclas@bultenfritids.se
Frågor till styrelsen välkomnas, och vidarebefordras av verksamhetschef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@bultenfritids.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ek Fören Föräldrakooperativet Bulten
Bultvägen 12 (visa karta
)
126 38 HÄGERSTEN Arbetsplats
Bulten fritids Jobbnummer
