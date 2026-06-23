Barnskötare med montessoriutbildning

Academedia Support AB / Barnskötarjobb / Stockholm
2026-06-23


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Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Är du genuint nyfiken på barn och elevers naturliga drivkrafter? Vill du arbeta i en förskola där barn och perspektiv värdesätts? Då är vi rätt skola för dig.
Vi söker nu dig som vill arbeta som barnskötare på vår förskola.
På vår moderna montessoriskola står barnets nyfikenhet och lust att lära i centrum. De pedagogiska miljöerna är anpassade utifrån barnets och elevens behov och intressen där varje individ får möjlighet att utveckla ansvarstagande och tillit till sin egen förmåga.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, på heltid, med en provanställning om 6 månader. Som förskollärare på vår förskola leder du ett team, ansvarar för undervisningen och följer upp och utvärderar den mot uppsatta mål.

Publiceringsdatum
2026-06-23

Profil
Du har god förmåga att planera och genomföra en strukturerad, kreativ och lärorik undervisning som skapar trygghet och nyfikenhet hos barnen tillsammans med kollegor. Du är positiv, har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar med tydlig förankring i montessoripedagogik och läroplanen och är mån om att skapa goda relationer. Montessoriutbildning är meriterande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med provanställning om 6 månader. Friskvårdsbidrag och arbetskläder.

Övrig information
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande. Vänligen ha ett aktuellt polisregisteruppdrag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna biträdande rektor Nathalie Jonasson på Nathalie.jonasson@montessorimondial.se.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AcadeMedia Support AB (org.nr 556568-8479)
111 37  STOCKHOLM

Arbetsplats
Montessori Mondial

Kontakt
Rekryterare
Nathalie Jonasson
nathalie.jonasson@montessorimondial.se

Jobbnummer
9975715

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