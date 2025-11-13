Barnskötare Helgums förskola
Sollefteå kommun, För- och grundskola / Barnskötarjobb / Sollefteå Visa alla barnskötarjobb i Sollefteå
2025-11-13
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, För- och grundskola i Sollefteå
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.
Helgums förskola, Kråkans förskola har 3 avdelningar. 1 avdelning med de minsta barnen (1-2 år), 1 avdelning med de mellersta åldrarna (3-4 år), 1 avdelning med större barn (4-5 år).
Helgum ligger cirka 2 mil från Sollefteå.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker, reflekterar i vardagen samt genomför planerad undervisning.
Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan.
Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget och rektor utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer samt delta i utbildningar och möten som till viss del ligger på kvällstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare, har god samarbetsförmåga, är engagerad och positiv.
Vi ser även att du är ansvarsfull och tydlig i din kommunikation.
Du har en vilja att utvecklas tillsammans med teamet samt tar del av ny kunskap och forskning inom förskolans område.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288942". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, För- och grundskola Kontakt
Rektor Långsele, Helgum, Ramsele förskolor
Lena Molin 070-2813092 Jobbnummer
9602255