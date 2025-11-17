Barnskötare Guldklimpar Äppelbo
2025-11-17
Guldklimpars Förskolor är belägna i några av Stockholms mest attraktiva områden. Kungsholmen, Bromma, Kista, Liljeholmen samt i Nacka. Vi söker nu ytterligare en barnskötare till vår fina förskola Guldklimpar Äppelbo i Bromma.
• En stark värdegrund och ett gott socioemotionellt klimat genomsyrar vår verksamhet. På Guldklimpar samarbetar och hjälper vi varandra.
• Vi har högutbildad ledning som har lång erfarenhet av förskoleverksamhet, handledning och utbildning av pedagoger. Vi är en organisation i ständig utveckling och förhållningssätt mellan ledning och personal är öppet och tillitsfullt.
• Guldklimpar är en lärande organisation där både barn och vuxna får möjlighet att lära och utvecklas.
Vi söker dig som är utbildad barnskötare, älskar ditt yrke och vill få möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll samt delta aktivt i förskolans utvecklingsarbete.
• Du är nyfiken på olikheter, lösningsfokuserad, har en positiv livssyn och förmåga att få människor omkring dig att trivas och må bra.
• Du har ett medforskande arbetssätt och utmanar barnens lärprocesser genom lek och fantasi. Du har förmåga att se möjligheter och ta vara på och lyfta barns olikheter, kompetenser och styrkor.
• Du är intresserad av att utveckla lärmiljöer utifrån barnens behov av stimulans och van vid att bedriva pedagogisk verksamhet även utomhus.
• Du har förståelse för vikten av och erfarenhet av ett gott föräldrasamarbete.
Gyllene tillfälle för guldstjärnor som vill utvecklas i sin yrkesroll! Du som är utbildad barnskötare och vill få möjlighet att arbeta i en organisation med specialpedagogisk kompetens där det finns kunskaper för att kunna möta alla barns behov är välkommen att ansöka hos oss. Huvudman är specialpedagog och tillsammans skapar vi en organisation där alla barns behov blir mötta. På Guldklimpar ser vi olikheter som tillgångar.
Vi söker dig som som älskar ditt yrke, vill få möjlighet att växa din yrkesroll och delta aktivt i förskolans utvecklingsarbete. Du är positiv, ser möjligheter och är nyfiken på olikheter. Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: rekrytering@guldklimpar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare - Äppelbo". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Guldklimpar AB
(org.nr 559081-8067), http://www.guldklimpar.se
Runda vägen 50 (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Guldklimpar Äppelbo Jobbnummer
9609086