Barnskötare
Buzz me up Services AB / Barnskötarjobb / Tyresö Visa alla barnskötarjobb i Tyresö
2025-10-11
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Buzz me up Services AB i Tyresö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Buzz Ne Up Services AB söker en engagerad Barnskötare (Heltid)
Buzz Ne Up Services AB är ett serviceföretag som erbjuder en rad hushållsnära tjänster, inklusive barnskötartjänster och barnpassning, med fokus på hög kvalitet och kundnöjdhet. Vi strävar efter att underlätta vardagen för våra kunder genom att erbjuda pålitlig och omsorgsfull service. Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vårt team och bidra till en trygg och stimulerande miljö för de barn vi möter.
Arbetsuppgifter: Som Barnskötare hos oss kommer du att arbeta heltid med barn i olika åldrar, primärt i kundernas hemmiljö eller i nära anslutning till hemmet (t.ex. vid utflykter och aktiviteter). Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planering och genomförande av pedagogiska och utvecklande aktiviteter.
Lek och omsorg anpassad efter varje barns behov och intressen.
Skapa en trygg, rolig och lärorik miljö.
Daglig omvårdnad såsom måltider och hygien.
Tätt samarbete och kommunikation med barnens vårdnadshavare.Publiceringsdatum2025-10-11Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med barn, gärna inom förskola, skola eller som barnvakt/barnskötare.
Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och vara flexibel.
God kommunikationsförmåga i Engelska, både i tal och skrift.
Engagemang, tålamod och en varm inställning till barn.
Vi ser gärna att du har B-körkort, men det är inget krav.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst med varierande arbetsdagar och miljöer.
Möjlighet att göra en verklig skillnad i barns vardag och utveckling.
Konkurrenskraftig lön och anställningsvillkor enligt överenskommelse.
En månadslön på 29 680Sek plus ob-tillägg enligt fackavtal.
Ett stöttande team och goda möjligheter till personlig utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: cv@buzzmeup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Buzz me up Services AB
(org.nr 559364-5939) Jobbnummer
9552211