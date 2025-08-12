Barnskötare, 50%, Hällinge förskola
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Hällinge är en liten förskola som består av tre åldershomogena undervisningsgrupper. Förskolan ligger i bostadsområdet Tröingeberg med naturen inpå knuten.
I din roll som barnskötare tar du ansvar för att tillsammans med kollegorna på förskolan driva och aktualisera läroplanens mål och intentioner så att barnen ges förutsättningar att utveckla de förmågor som lyfts fram i vår läroplan, både i planerade och spontana undervisningssituationer. Tjänsten är utformad som en resursfunktion, vilket innebär att du kommer att arbeta i samtliga undervisningsgrupper och stötta där behovet är som störst.
Du är en medforskande, flexibel, kreativ, ansvarstagande barnskötare som genom ett aktivt lyssnande bidrar till att ge alla barn och kollegor förutsättningar att bli sina bästa jag!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare.
Som person är du driven och utvecklingsbenägen. Du väljer att se de positiva i såväl barn, kollegor som vårdnadshavare och din inställning är att alla gör så gott dom kan utifrån sina förutsättningar. Du är flexibel och fokuserar på att hitta lösningar för att driva verksamheten framåt. Du har en god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift.
ÖVRIGT
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
