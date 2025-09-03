Barnskötare - Timvikarie
2025-09-03
Vi behöver fylla på vår vikariepool och söker nu flertalet timvikarier till Eskilstuna Friluftsförskola Balsta, Kloster och Tumbo. Som timvikarie kommer du att arbeta i våra förskolor vid behov och du kan komma att ingå i olika arbetslag.
Eskilstuna Friluftsförskola Balsta är belägen i Balsta (Balstavägen 8a), strax utanför centrala Eskilstuna. Förskolan består av 1 avdelning med 18 barn.
Eskilstuna Friluftsförskola Kloster är belägen i centrala Eskilstuna (Östergatan 8a), i nära anslutning till Kloster kyrka. Förskolan består av 4 avdelningar med 10-15 barn per avdelning. Vi vistas mycket i lekparker, parker och naturområden som finns i vår närmiljö.
Eskilstuna Friluftsförskola Tumbo är belägen i Tumbo, en tätort i Eskilstuna kommun som ligger i anslutning till Kvicksund. Förskolan består av 1 avdelning med 45 barn och vi arbetar sedan i fyra åldersindelade grupper. Då kollektivtrafiken är begränsad är körkort och tillgång till egen bil ett plus.
Som grund för vårt arbete har vi förskolans läroplan och Barnkonventionen. Trygghet är grunden för all inlärning och vi arbetar med barns egna initiativ och att de får känna sig sedda och bekräftade, detta för att på så sätt stärka självbilden och självkänslan hos barnen. Vårt förhållningssätt bygger på vägledande samspel med inspiration från ICDP- International Child Development Program.
Vi är medlemmar i Friluftsfrämjandet och är en friluftsförskola med Skogsmulleprofil. Vi vistas mycket utomhus när väder och vind tillåter, för oss är det viktigt att barnen behåller glädjen av att vara utomhus. Vi äter sund mat lagad från grunden som ger en god grund för en hälsosam och frisk livsstil.
Du erbjuds
Timmar efter behov
Fria pedagogiska måltider
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i barngrupp, förmågan att samarbeta, är flexibel, lyhörd och har god kommunikativ förmåga. Du ska vara utvecklingsinriktad, kunna ta egna initiativ och vara en god förebild i ditt pedagogiska förhållningssätt. Du ska ha goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.Publiceringsdatum2025-09-03Så ansöker du
Ansök via jobb@svenskafriluftsforskolor.se
och bifoga ditt CV och personliga brev. Märk mailet med "Timvikarie"
Ange gärna vilken eller vilka av våra förskolor du har möjlighet att vikariera på.
Vi kommer att arbeta med urval löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret.
Utdrag för arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: jobb@svenskafriluftsforskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Svenska friluftsförskolor AB
(org.nr 556717-4791) Arbetsplats
Eskilstuna Friluftsförskola Kontakt
Biträdande rektor
Caroline Lundin caroline@svenskafriluftsforskolor.se Jobbnummer
9491013