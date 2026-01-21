Barnsjuksköterska, vikariat
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad! I vårt team är du med och ger barn och unga den specialistvård som stöttar, stärker och formar deras framtid - precis när de och deras familjer behöver det som mest.Publiceringsdatum2026-01-21Om företaget
Öppenvårdsmottagningarna Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUM) erbjuder specialistvård för barn och ungdomar upp till 18 år, som inte kräver inläggning. Inom mottagningarna samverkar vi över enhetsgränserna. Vi utreder, behandlar och följer upp allergi, astma, tarmsjukdomar, epilepsi, urinvägsinfektion samt tillväxtproblematik. Även vissa utvecklingsavvikelser och psykosomatiska problem behandlas.
BUM Viskan har ett upptagningsområde på cirka 33 000 barn boende i Borås, Bollebygd, Ulricehamn och Tranemo. Vår mottagning ligger centralt i Borås med goda kommunikationer, vilket gör det enkelt att ta sig hit. Hos oss får barn och unga, från nyfödda upp till 18 år, den vård och omsorg de behöver.
På BUM Viskan arbetar barnläkare, barnsjuksköterskor, psykologer, dietister, och medicinska sekreterare. Arbetet sker i samverkan med socialtjänst, elevhälsa, barn och ungdomspsykiatri(BUP), barn- och ungdomshabilitering (BUH), sjukhus, vårdcentraler och barnavårdscentraler (BVC) där vi också stöttar som remissinstans och kompetensstöd. Vi är ett kompetent team som tillsammans arbetar för barnens och familjernas bästa.
En av våra barnsjuksköterskor kommer att gå på föräldraledighet, så därför söker vi nu en vikarie.
Om arbetet
Som barnsjuksköterska hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete där du både arbetar självständigt och i ett nära samarbete med ditt team. Vår verksamhet består främst av planerad vård, men vi erbjuder även enstaka akuttider för de allra minsta. I rollen ingår bland annat telefonrådgivning, provtagning och självständiga mottagningsbesök. En viktig del i arbetet är att möta och stödja barn samt ungas mående.
Vi värnar om våra medarbetare och en god arbetsmiljö. Här arbetar vi med stark laganda där samspelet mellan olika yrkeskategorier är en självklar del av vardagen. För att du ska få möjlighet att utvecklas har vi regelbundna fortbildningstillfällen, både i form av interna träffar och professionsträffar tillsammans med kollegor från alla BUM-mottagningar inom Regionhälsan. Du kommer även att ingå i etablerade nätverk inom olika diagnosområden, där du får vara med och utveckla våra arbetssätt.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom Barn- och ungdomsmedicin. Har du erfarenhet av mottagningsarbete ser vi det som särskilt meriterande.
Som person söker vi dig som är självständig och kan ta egna beslut samt är ansvarsfull, flexibel och har god samarbetsförmåga. Ett professionellt förhållningssätt och ett positivt bemötande gentemot både patienter och kollegor är en förutsättning i rollen. Du har även en ambition att aktivt bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Som ny hos oss får du en introduktion som anpassas efter dina tidigare erfarenheter och dina behov. Vi bygger sedan vidare på det du redan kan och ger dig stöd att växa ytterligare i rollen. Anställningsvillkor
Tjänsten är tidsbegränsad på ett års vikariat, med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är förlagda på dagtid måndag till fredag.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vara en viktig del av vårt team, ser vi fram emot din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
