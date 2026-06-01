Barnsekreterare till barn och unga
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Falun Visa alla socialsekreterarjobb i Falun
2026-06-01
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Falun
er).
Barnsekreterare till barn och unga!
Vill du göra verklig skillnad för barn och unga – och samtidigt må bra på jobbet? Vi söker barnsekreterare till Barn och Unga, Socialtjänsten i Falun!
Hur ser organisationen ut?
Hos oss på Barn- och familjesektionen i Falun får du en arbetsplats där arbetsmiljö, stöd och hållbarhet inte bara är ord – utan något vi aktivt arbetar med hela tiden. Sektionen består av flera delar: mottagning, barn och unga 1 och 2, resurs- och familjerätt, öppenvården Dialogen, vårt eget HVB BUBO samt stödboendet UBO. Du kommer att tillhöra en av våra fem arbetsgrupper inom barn och unga.
Barnsekreterargrupp – närmare stöd och bättre förutsättningar
Vill du vara med och skapa något nytt – med fokus på barnets bästa?
Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas där vi förändrar vårt arbetssätt för att ytterligare stärka kvaliteten för de barn vi möter. Som ett led i detta startar vi en helt ny arbetsgrupp med ett tydligt uppdrag: att arbeta med barn som är placerade i familjehem.
Till denna satsning söker vi nu dig som vill arbeta som barnsekreterare och vara en del av att bygga upp en verksamhet med fokus, kvalitet och hållbarhet.
Genom att samla arbetet kring familjehemsplacerade barn i en särskild grupp skapar vi bättre förutsättningar att:
stärka barnets delaktighet,
arbeta aktivt med det tredelade föräldraskapet,
utveckla och stärka det biologiska föräldraskapet genom riktade insatser.
Du kommer att ingå i en grupp bestående av en gruppledare och sex barnsekreterare. Tillsammans arbetar ni nära vår resursgrupp, som ansvarar för stödet till familjehemmen. Du kommer också med tiden att arbeta nära ett öppenvårdsteam som kommer att arbeta med riktat stöd till barnen, deras biologiska föräldrar och familjehemmen. Detta skapar goda förutsättningar för samverkan, helhetsperspektiv och kvalitet i varje ärende.
Hos oss får du ett ledarskap som är nära på riktigt. Genom mindre arbetsgrupper ges utrymme för tätare och mer regelbundna möten med din gruppledare, liksom för löpande stöd i det dagliga arbetet. Det innebär bättre möjligheter till reflektion, planering och handledning – både i det enskilda ärendet och i gruppen.
Vårt syfte är tydligt: att skapa bättre förutsättningar för både arbetsmiljön och de barn och familjer vi finns till för.
En arbetsplats där arbetsmiljön är en del av vardagen
Hos oss är arbetsmiljöarbetet inte något vi gör "vid sidan av" – det är en del av kulturen.
Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med övningar och strukturerade samtal om vad som fungerar bra och vi genomför kontinuerligt gemensamma friskvårdsaktiviteter. Vi har ett klimat där skratt, kollegialt stöd och balans i livet är viktiga värden.
Vår ambition är att skapa en arbetsplats där både erfarna och mindre erfarna medarbetare kan trivas och växa – och där vi tillsammans håller över tid.
Hos oss kan du också påverka dina arbetstider i och med att vi tillämpar årsarbetstid. Tack vare vårt heltidsavtal ges du också möjlighet att ansöka om ändrad sysselsättningsgrad en gång per år.
Ett genomarbetat introduktionsprogram – du lämnas aldrig ensam
För dig som är ny hos oss, oavsett erfarenhet, erbjuder vi ett gediget introduktionsprogram. Vår metodhandledare, tillsammans med gruppledare och faddrar, följer dig genom ditt första år. Du kommer också att gå olika utbildningar inom utbildningssatsningen yrkesresan och du kommer att få grundutbildning i Signs of Safety.
Du får följa med på samtal, samverkansmöten och nätverksträffar. Du får stöd i ditt arbete med familjehemsplacerade barn av både gruppledare, faddrar och framföra allt av vår introduktionsansvarige metodstödjare. Vårt mål och vår ambition är att du aldrig ska behöva stå ensam i svåra eller ovana situationer, socialt arbete är något vi gör tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som barnsekreterare hos oss möter du barn, ungdomar och familjer som behöver stöd i livet– och du får vara med och göra verklig skillnad. Ditt uppdrag är att arbeta med dom placerade barnen och deras familjer enligt både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av unga (LVU), med målet att skapa trygghet och stabilitet för barn och unga.
Vissa ärenden hanterar du med tiden självständigt, men de flesta beslut fattas tillsammans i gruppen – vi tror på styrkan i samarbete och gemensamt ansvar. Vi tror på långsiktighet, utveckling och att du ska få växa i din yrkesroll – samtidigt som du har en hållbar arbetsvardag.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Socionomexamen
God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kommunikativ, strukturerad, empatisk och lösningsfokuserad i ditt arbetssätt. Du har en förmåga att skapa förtroende genom ett lyhört och närvarande bemötande, både i mötet med barn och familjer och i samarbetet med kollegor och andra aktörer. Som person ser vi att du är självständig, men också trivs med att arbeta i team där samarbete och gemensamt ansvar är en självklar del av vardagen. Du har en god förmåga att strukturera ditt arbete och fatta välgrundade beslut, även i komplexa situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
Utbildning inom BBIC och/eller Signs of Safety
Flerspråkighet
Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi hanterar ansökningar och genomför intervjuer löpande under rekryteringsperioden.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Vid eventuell intervju - medtag legitimation.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Vision
Christina Johansson christina.johansson@falun.se Jobbnummer
9939717