Barnsekreterare familjehemsvården
2026-01-14
Vill du vara med och göra skillnad för barn och ungdomar i Nacka? Vi satsar på trygghet och kvalitet i familjehemsvården och söker nu en socialsekreterare som delar vårt engagemang. Hos oss blir du en del av ett team som arbetar med utveckling och hög kvalitet - allt för att stärka och skydda de barn och ungdomar som behöver oss.
Ditt uppdrag:
Tjänsten kommer att vara inom familjehemsvården med uppdrag som socialsekreterare. Vid behov kan tjänsten komma att innefatta uppdrag inom hela barn- och familjeenheten som består av ett mottag, en grupp som arbetar med utredning och uppföljning av insatser för barn och unga 0-18 år, familjerätt samt familjehemsvård.
Inom familjehemsvården arbetar vi för att ge bästa stöd till alla barn som är i behov av placering och bidrar till att skapa en trygg uppväxtmiljö. Arbetsgruppen ansvarar även för att utreda och följa vården för ensamkommande barn och ungdomar. Vi lever efter att "alla barn är allas ansvar", vilket betyder att vi som professionella hjälps åt kring aktuella barn. Våra arbetssätt anpassas till de behov barn och deras familjer har. Under de senaste åren och kommande år framåt arbetar vi för att skapa en mer delaktig familjehemsvård och lägger stor vikt vid att våra familjer samt uppdragstagare får rätt stöd för att lyckas skapa förändring för de placerade barnen.
Gruppen består av fem familjehemssekreterare, nio barnsekreterare, tre kontaktsekreterare, två gruppledare samt en gruppchef. Vi arbetar enligt SkolFam och har en tät samverkan med en psykolog och en specialpedagog som arbetar uteslutande med SkolFam. Gruppen leds av gruppchef Anna Lydig Fredriksson som leder gruppen tillsammans med gruppledare med fokus på arbetsglädje och tycker att medarbetarnas arbetsmiljö är en av de viktigaste pusselbitarna för att få hög kvalitet för de barn och ungdomar som vi är till för.
I din roll kommer du bland annat att:
• Säkerställa rätten till en god vård och fostran för familjehemsplacerade barn.
• Arbeta för att placerade barn är delaktiga i sin egen vård och vet varför de är placerade.
• Skapa en relation med barnet och samarbeta med biologiska föräldrar, familjehem och andra viktiga vuxna för barnet.
• Ingå i SkolFam-teamet vilka kartlägger och följer upp de placerade barnen i skolåldern.
• Följa upp placeringar och fatta beslut utifrån delegation samt dokumentera enligt gällande lagstiftning.
• Vara delaktig i utredningar kring vårdens upphörande eller överflytt av vårdnaden till familjehemmen.
Är det här du?
Vi söker dig som brinner för att se till att våra familjehemsplacerade barn får den bästa vården. I din roll ser vi att du är självgående, stabil och skapar förtroende och goda relationer genom samverkan. Du drivs av att skapa god kvalitet för dem vi finns till för och vill gärna vara med och utveckla en socialtjänst präglad av hög kvalitet och rättssäker handläggning.
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen.
• Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn- och ungdom.
• Erfarenhet av att ha arbetat som barnsekreterare.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god dokumentationsförmåga.
• Erfarenhet av att arbeta enligt BBIC-strukturen.
• Innehar B-körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi välkomnar dig som vill göra skillnad för våra barn och familjer - där uppdraget alltid står i centrum för vårt arbete. Hos oss får du en arbetsplats där vi har roligt tillsammans, även när arbetet är utmanande, och där ömsesidig tillit är en självklarhet.
Vi erbjuder:
Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus ett stenkast från Nacka forum. Att resa hit med buss tar 15 minuter från Slussen och 20 minuter från Gustavsberg. Nacka kommun värdesätter mångfald och har cirka 4 400 anställda som arbetar för att ge drygt 100 000 Nackabor god service, stor valfrihet och starkt inflytande. Nacka är en digital kommun och vi har stort stöd från vår IT avdelning och teknisk support. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år, friskvårdstimme samt tillgång till motionslokal i Nacka stadshus, årskort på SL till reducerat pris, flex och semesterväxling.
Läs mer om våra förmåner här.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidare med start enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig, Anna Lydig Fredriksson, Gruppchef anna.lydigfredriksson@nacka.se
Utdrag ur belastningsregistret:
I enlighet med Nacka Socialnämnds beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Använd blankett Barn och annan-verksamhet. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär gärna utdraget i samband med att du skickar in din ansökan.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras innan anställning.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag är 2026-01-29.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Gruppchef
Anna Lydig Fredriksson anna.lydigfredriksson@nacka.se Jobbnummer
