Barnsekreterare
2025-11-10
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
, Skövde
, Haninge
, Skara
, Tranås
Är du socionom och vill vara med och utveckla framtidens socialtjänst till att bli en verksamhet med förebyggande insatser med hög kvalitet? Då kan det här vara nästa steg för dig. Läs mer och ansök redan idag!
Tibro kommun söker en barnsekreterare till vår grupp på myndighetsenheten, som vill vara med och bidra med sina erfarenheter och kunskaper i arbetet med barn och unga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Fokusera på det placerade barnet eller ungdomen och följa upp vården för att säkerställa en trygg och säker vård.
Arbeta i nära kontakt med barn och ungdomar, vårdnadshavare och familjehem.
Genomföra kontinuerliga uppföljningar genom barnsamtal och hembesök.
Myndighets- och handläggningsansvar enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)
För att trivas i rollen ser vi att du har:
Socionomexamen
Några års erfarenhet av liknande arbete
Goda kunskaper om gällande lagstiftning och tillämpning inom socialtjänstens område (SoL), lagen om vård av unga (LVU.)
B-körkort, manuell växellåda
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av handläggning inom socialtjänstens myndighetsutövning, liksom kunskaper och erfarenheter av att arbeta med BBiC (Barns behov i centrum) och Lifecare
Vi ser gärna att du är ödmjuk, empatisk och tydlig i ditt arbetssätt, med god samarbetsförmåga och ett genuint engagemang för barn och familjer. Du tror på varje individs möjlighet till förändring och ser familjenätverket som en viktig resurs.
Du erbjuds:
Starkt team och kollegialt stöd - du blir en del av en sammansvetsad grupp där vi hjälper och stöttar varandra
Omväxlande arbetsuppgifter - du får arbeta med hela processen, vilket ger en bred kompetens och utvecklande arbetsdagar.
Möjlighet till kompetensbreddning - här finns chans att arbeta med olika typer av ärenden och målgrupper över tid.
Om Tibro Kommun
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!
I denna rekrytering samarbetar Tibro kommun med Jobway rekrytering. Eventuella frågor besvaras av Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
