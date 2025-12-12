Barnpsykiatriker till Cerebgruppen
Som barn- och ungdomspsykiatriker hos oss får du använda din specialistkunskap i en miljö där kvalitet, omtanke och professionellt samarbete står i centrum. Här blir du en nyckelperson i ett erfaret tvärprofessionellt team och får arbeta med kvalificerad utredning, diagnostik och behandling av barn och unga.
Hos oss får du förutsättningar att verkligen göra skillnad - i en verksamhet som värdesätter struktur, kvalitet och kontinuitet i vården.
Om Cereb Helsingborg
Vill du vara med och skapa en tryggare och mer tillgänglig vård för barn, unga och vuxna? På Cereb Helsingborg får du arbeta i en verksamhet där din insats gör verklig skillnad - varje dag. Vi är en etablerad privat vårdgivare inom psykiatri och neuropsykiatri och tar emot patienter i alla åldrar för utredning, behandling och uppföljning.
Hos oss möts du av ett kunnigt, tvärprofessionellt och engagerat team som delar samma värderingar: vi är engagerade, kompetenta och ansvarstagande - i allt vi gör.
Cereb ingår i Equra, en växande vårdkoncern med 16 specialistmottagningar runt om i Sverige. Med cirka 200 medarbetare arbetar vi för att göra kvalificerad vård mer tillgänglig, trygg och personcentrerad. Som medarbetare hos oss blir du del av en organisation där kvalitet, utveckling och omtanke är självklara delar av arbetet.
Vi har precis flyttat in i helt nya, fräscha lokaler på Södergatan 15 i Helsingborg och här arbetar cirka 25 medarbetare - läkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator, administratörer och verksamhetschef - som tillsammans skapar en arbetsplats med nära samarbete, korta beslutsvägar och en stark teamkänsla.
Om rollen
Som barn- och ungdomspsykiatriker hos oss blir du en viktig del av vårt specialistteam. Du arbetar med medicinska bedömningar, diagnostik, behandling och medicinsk rådgivning i neuropsykiatriska och psykiatriska ärenden.
Du samarbetar nära psykologer, sjuksköterskor och övriga professioner och fungerar som en tydlig medicinsk resurs i teamet och har stora möjligheter att påverka det medicinska arbetet och blir en trygg resurs för både kollegor och patienter.
Arbetet innebär att du både bidrar till det dagliga patientarbetet och till att utveckla strukturer och arbetssätt som skapar trygghet och kontinuitet för våra patienter. Här får du använda din specialistkunskap brett och samtidigt vara en del av ett team där kvalitet och omtanke styr varje steg i vårdprocessen.
Vi söker dig som
Vi söker en psykiatriker med specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri med erfarenhet som gör att du känner dig trygg i kliniskt arbete. Du har ett professionellt och pragmatiskt förhållningssätt, uppskattar tvärprofessionellt samarbete och vill bidra till hög kvalitet och god tillgänglighet i vården. Du trivs i en miljö där det finns både struktur och utvecklingsmöjligheter och där din kompetens får stort genomslag i patienternas väg genom vården.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
Ett meningsfullt uppdrag i en växande organisation med gott rykte
Möjlighet att vara med och påverka och utveckla både din roll och verksamheten
Goda anställningsvillkor och stöd från ett erfaret ledningsteam
Publiceringsdatum2025-12-12
Anställningsform och omfattning bestäms i dialog med dig, med start enligt överenskommelse. Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Nicklas Säfström, Verksamhetschef på Cereb Helsingborg och rekryterande chef på nicklas.safstrom@cereb.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
