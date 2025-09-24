Barnmorskor till Min Barnmorska i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nu två barnmorskor till Min barnmorska Malmö, det som internationellt benämns caseload-modellen och som innebär att samma barnmorska följer kvinnan under graviditet, födsel och eftervård. Vi söker dig som är engagerad och vill skapa trygghet, kontinuitet och relationell vård i hela vårdkedjan och bli en del av våra två team. Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett Skånes universitetssjukhus (Sus), Malmö i uppdrag att utveckla en vårdmodell för gravida som kan ha extra behov av trygghet och kontinuitet. Min barnmorska Malmö är lokaliserade till Kvinnosjukvården i Malmö, där både graviditetsvård, föräldrautbildning samt födsel och eftervård ingår.
Vårdmodellen bygger på att:
• Kvinnan vårdas av en ansvarig barnmorska under hela vårdkedjan, från och med graviditetsvecka 20.
• Det finns ett team med barnmorskor runt den ansvariga barnmorskan.
• För att säkerställa kontinuitet träffar kvinnan alla i teamet i samband med graviditetskontroller och föräldrautbildning.
• Ansvarig barnmorska eller någon från teamet bistår vid födseln och ger kontinuerligt stöd.
• Min barnmorska har tillgänglighet under dygnets alla timmar, under graviditet, förlossning och eftervård.
Målgrupper för projektet är gravida kvinnor som bor i Malmö och som har förlossningsrädsla, uttalad oro och ångest samt inte talar svenska eller engelska och får sitt första barn i Sverige (innebär både förstföderskor och omföderskor). Vårdmodellen beforskas och utvärderas under projektets gång.
På Vårdgivare Skåne (vardgivare.skane.se) kan du läsa mer om projektet, sök på Min barnmorska.
Vårdmodellen består av två team med fyra till fem barnmorskor i varje team som ansvarar för helheten i vårdkedjan från graviditetsvecka 20 till eftervårdsbesöket cirka 16 veckor efter födseln. Arbetet i Min barnmorska Malmö innebär både planerade besök på vår mottagning och hemma hos kvinnan under graviditeten, under förlossningens tidiga stadie/latensfas samt i eftervården. När det är lämpligt kan vård även ske digitalt.
Vården bedrivs utifrån mödrahälsovårdens basprogram samt regionala och lokala riktlinjer för VO kvinnosjukvård på Sus för vård under graviditet, födsel och eftervård vilket även innebär nära samarbete med läkare, undersköterskor, sjuksköterskor och övriga professioner.
Arbetet innebär både schemalagd arbetstid (mottagningsbesök, föräldrautbildning, hembesök och vård på sjukhus) samt beredskapstid. Individuell introduktion tillämpas efter behov. Vi följer AB (allmänna bestämmelser) och dygnsvila/veckovila.
Tjänsten innebär en tillsvidareanställning inom Kvinnosjukvården på Sus.Kvalifikationer
Att vara gravid och föda barn är en av livets stora händelser och som barnmorska är du dagligen en del av detta. Vi söker dig som är trygg och självständig i din profession samt har ett genuint intresse för personcentrerad vård och att följa kvinnan under graviditet, födsel och eftervård. I Min barnmorska är det viktigt att kunna arbeta självständigt, organisera, vara flexibel, noggrann, handlingskraftig och att kunna prioritera. Du har också god förmåga till samarbete och ett positivt bemötande både mot de du ger vård och deras närstående samt dina kollegor.
Du är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Om du har språkkunskaper utöver svenska är det positivt. B-körkort samt god körvana är ett krav då tjänsten kan komma att innebära bilkörning vid hembesök. Om du har erfarenhet av att arbeta som barnmorska inom mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård ser vi detta som meriterande för tjänsten liksom om du har erfarenhet av att arbeta med målgrupperna för projektet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
