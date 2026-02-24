Barnmorska
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-02-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Ungdomsmottagningen City
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Ungdomsmottagningen i Uppsala City!
Vi söker dig som är intresserad av att möta och arbeta med ungdomar och som är engagerad i och har stor förståelse för ungdomars situation. Denna tjänst kommer att vara placerad vid Ungdomsmottagningen City. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs mer om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Ungdomsmottagningarna i Uppsala län har en egen samordnare som driver utvecklingsarbete och bevakar att personalen på länets ungdomsmottagningar får kompetensutveckling och görs uppmärksamma på aktuella frågeställningar.
Ditt uppdrag
Tyngdpunkten i arbetet är preventivmedelsrådgivning och förskrivning, STI-arbete med smittspårning, rådgivning och undersökning utifrån frågor kring livsstil och kropp. Vårt perspektiv är salutogent och vår styrka är det team med olika kompetenser som Ungdomsmottagningen utgör. Du ska även tillsammans med mottagningens psykosociala personal bedriva utåtriktat arbete framförallt gentemot områdets skolor. Visst kvällsarbete och administrativa arbetsuppgifter ingår i tjänsten. Att delta i vissa forsknings- och utvecklingsprojekt kan också komma till att bli aktuellt.
Din kompetens
Du som söker är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt, gärna med erfarenhet av att arbeta med ungdomar, helst på ungdomsmottagning. Utbildning i motiverande samtal (MI), sexologi eller andrologi är meriterande, liksom fördjupad samtalsutbildning för barnmorskor. Det är även en fördel om du har kännedom om verksamheten.
Som person är du genuint intresserad av att möta ungdomar, trivs med att arbeta i team och har engagemang för verksamhetsutveckling. Du känner dig trygg i att möta skolklasser och grupper, och du delar vår starka prioritering av ett gott bemötande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du veta mer?
För mer information är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Sara Dackmar på e-post: sara.fernis@regionuppsala.se
. ()
Fackliga företrädare nås via växeln: 018 - 611 00 00
Vår verksamhet
Ungdomsmottagningen i Uppsala City tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Sammanlagt finns det 9 ungdomsmottagningar i länet som alla riktar sig till ungdomar i åldern 12-22 år som söker hjälp på egen hand. Mottagningen i Uppsala City är belägen i trevliga lokaler centralt i Uppsala. På mottagningen arbetar barnmorskor, kuratorer, undersköterska och läkare. Tillsammans hjälper vi ungdomar som söker oss för att stödja till god hälsa såväl fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt. Vi strävar efter att bemöta varje ungdom respektfullt och kunnigt i en tillåtande atmosfär. Ungdomsmottagningen riktar sig direkt till ungdomar och deras specifika behov. Publiceringsdatum2026-02-24Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan via länken nedan. Vi önskar din ansökan senast 10 mars. Bifoga kopia på ditt utbildningsbevis, meritförteckning och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Vi kommer även begära brottsregisterutdrag då detta är en tjänst där du arbetar med barn- och unga.
Observera att rekryteringsprocessen kommer att pausas mellan 2-13 mars, då ansvarig rekryterare är på semester. Vi återupptar processen direkt efter denna period.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH400/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9761423