Barnlogoped till logopedimottagning, vikariat
2026-03-09
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Om vår lediga tjänst
Nu söker vi en kollega till vår logopedimottagning med inriktning mot barn.
I arbetet ingår framför allt bedömning av språk-, läs- och skrivsvårigheter i skolåldern men det kan även bli aktuellt med förskolebarn. Det finns möjlighet att i perioder ha olika mycket av olika besökstyper. Vi sätter stort värde på samverkan med BVC, förskola, skola och patientens övriga nätverk. I din kliniska vardag har du tillgång till tydliga vårdprogram som stöttar dig i dina beslut och bidrar till jämlik vård. Vid behov erbjuds regelbunden handledning av kollega.
Tjänsten är ett vikariat med start omgående enligt överenskommelse och pågår till och med 2026-12-31.Publiceringsdatum2026-03-09
Logopedimottagningen är organiserad under verksamhetsområde neurologi, rehabilitering och nära vård. Mottagningen är uppdelad i vuxen- och barninriktning. Vårt arbete innefattar bedömning, diagnostisering och behandling av olika svårigheter inom språk, tal, röst och sväljning på specialistvårdsnivå. I vårt uppdrag ingår i nuläget även utredning av läs- och skrivsvårigheter och/eller språkstörning för barn i skolåldern. De logopediska åtgärderna varierar utifrån patientens behov och vi arbetar mot både öppen- och slutenvård.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete i ett trevligt arbetsklimat med möjlighet till kollegial handledning samt regelbundna yrkesträffar. Vi arbetar med utvecklings- och förbättringsarbeten som ger dig möjlighet att påverka verksamheten och ditt eget arbete.Profil
Vi söker dig som är legitimerad logoped och som har intresse av att arbeta med barnlogopedi. För att trivas på barnlogopedmottagningen bör du vara initiativtagande, ha god samarbetsförmåga, vilja utveckla ditt arbetssätt samt vara intresserad av digitala lösningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastning- och misstankeregistret på dem som erbjuds anställning hos oss.
Vi har löpande urval och intervjuer så välkommen med din ansökan redan idag. Bifoga yrkeslegitimation i din ansökan.
