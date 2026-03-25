Barnassistent till Nattis på Klintbergsparken
2026-03-25
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Klintbergsparkens förskola är under uppbyggnad och öppnar i augusti 2026. Den är belägen vid sjukhusparkeringen där Klintbergsgården låg tidigare.
Klintbergsparken blir en förskola med sju förskoleavdelningar. I en av avdelningarna kommer det att finnas nattis på kvällar och helger. Trots förskolans storlek är den byggd för att skapa mindre sammanhang för barnen, både inne och ute. Här kommer du att ges en möjlighet att tillsammans med kollegor och chef skapa en helt ny förskola med fokus på barns utveckling och lärande från grunden.
Nattis bedriver pedagogisk omsorg för de barn vars föräldrar jobbar obekväma arbetstider. Det innebär att du som barnassistent kommer att arbeta på obekväma arbetstider enligt schema. På avdelningen förekommerbarn i åldrarna 1 - 12.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* stötta barngruppen i det dagliga arbetet och bidra till en trygg och positiv miljö
* hjälpa till vid rutinsituationer som på- och avklädning, måltider, vila/sömn och utevistelse
* delta i och ibland leda lek, aktiviteter och enklare pedagogiska moment
* ansvara för tillsyn och säkerhet både inne och ute
* vara flexibel och snabbt sätta dig in i gruppens behov.Kvalifikationer
Du har:
* gymnasieexamen- godkända betyg i minst 2250 poäng av 2500 gymnasiepoäng
* goda språkliga och kommunikativa färdigheter på svenska, både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen är du:
Strukturerad: Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
Relationsskapande: Du tar initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer.
Samarbetsorienterad: Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, medborgare och aktörer.
Flexibel: Du anpassar dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Brynäs/Nynäs förskoleområde Kontakt
Biträdande rektor
Andreas Stjernström andreas.stjernstrom@gavle.se 026-17 80 73 Jobbnummer
9818775