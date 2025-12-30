Barn- och ungdomsledare, 75%
2025-12-30
Längs Indalsälven i Västra Jämtland, med närhet till storslagna fjällvyer och flera stora skidanläggningar, ligger Undersåkers och Kalls församlingar som är en del av Åre Pastorat.
I Undersåkers och Kalls församlingar samlas vi i alla åldrar och firar gudstjänst tillsammans. Vi har ett stort ungdomsarbete med bland annat konfirmander och ungdomsgrupper som ses varje vecka. Via Kalls barngrupper möter vi stora delar av barnen i byn för att fika, pyssla, leka och fundera tillsammans om vad livet med Gud innebär.
Just nu finns en stor längtan i Undersåkers församling, bland alla åldrar, om att vara med och delta i församlings- och gudstjänstlivet. Många "Unga vuxna" ses regelbundet och är engagerade i gudstjänsterna och församlingens barn- och ungdomsverksamheter. Att stötta ideella ledare i deras arbete och uppgifter, är en viktig del av barn- och ungdomsledarnas arbetsuppgifter.
Vem är du?
Vi söker dig som har en personlig Guds-tro samt ett stort hjärta för barn och ungdomar! Du är en ledare som gillar att bygga relationer med barn och ungdomar och våra ideella ledare. Tjänstens huvudinriktning är mot barngrupper i olika former. Kalls församlings miniorer och juniorer är en av arbetsuppgifterna. Arbetet kommer även innebära att jobba tillsammans i ett team, att kunna ta initiativ, arbeta självständigt och leda läger/arrangemang.
Vi är nyfikna på vilka gåvor och förmågor just du har - och hur de kan bli till välsignelse här hos oss!
Arbetet är i huvudsak förlagd till vardagar med regelbundna kvällar för ungdomsgrupper. Helgarbete förekommer också. Tjänstestället är i Järpen med tjänstgöring i både Undersåkers och Kalls församlingar.
Du:
• Har en personlig tro på Jesus och vilja vara med och bygga församling.
• Medlem i Svenska kyrkan.
• Har körkort och tillgång till egen bil.
• Kan uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
• Har erfarenhet av att arbeta som barn- och ungdomsledare. (Meriterande)
• Spelar något instrument, ex. piano eller gitarr. (Meriterande)
• Provanställning på 6 månader tillämpas.
Upplysningar om tjänsten lämnas av: Verksamhetsansvarig, Barn och Ungdom: Jennifer Lenells, tel: 073-836 01 45, Mejl: jennifer.lenells@svenskakyrkan.se
Församlingsherde: Sven-Erik Jönsson, tel: 0647-611 712 Mejl: sven-erik.jonsson@svenskakyrkan.se
Sista ansökningsdag är 26 januari 2026. Intervjuer kan ske löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansökan skickas till: Åre pastorat, are.pastorat@svenskakyrkan.se
Märk din ansökan och personliga brev: "Barn- och Ungdomsledare, Undersåker och Kall" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: are.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
http://www.svenskakyrkan.se/arepastorat
Kyrkvägen 2
)
837 31 JÄRPEN
Församlingsherde
Sven-Erik Jönsson sven-erik.jonsson@svenskakyrkan.se 0647611712 Jobbnummer
9666340