Barista cafémedarbetare

2025-10-11
Café-bistro söker erfaren barista!
café-bistro med fokus på kvalitet, smakupplevelser och personlig service, nu söker vi en erfaren barista som vill bli en del av vårt team och bidra till att skapa en varm och välkomnande upplevelse för våra gäster - från morgonkaffe till kvällsservering.
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet som barista
Kan hantera espressomaskin med självsäkerhet
Är serviceminded, stresstålig och positiv
Gärna har erfarenhet från café- eller bistroverksamhet
Är flexibel och trivs med att arbeta i ett team och följa regler för arbetsplatsen
Vi erbjuder:
Varierade arbetsuppgifter - från kaffemaskin till kundkontakt
Möjlighet att utvecklas inom både kaffe och service
Schemalagda arbetstider - dag, kväll och helg enligt rullande schema
Plats: Hisingen
Omfattning: Heltid/Deltid - enligt överenskommelser
Start: Snarast eller enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka CV och kort presentation till divanhalden@gmail.com
Välkommen att bli en del av vårt glada och engagerade team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
