Barista cafémedarbetare

GG 94 AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-10-11


Visa alla servitörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos GG 94 AB i Göteborg

Café-bistro söker erfaren barista!
café-bistro med fokus på kvalitet, smakupplevelser och personlig service, nu söker vi en erfaren barista som vill bli en del av vårt team och bidra till att skapa en varm och välkomnande upplevelse för våra gäster - från morgonkaffe till kvällsservering.
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet som barista

Kan hantera espressomaskin med självsäkerhet

Är serviceminded, stresstålig och positiv

Gärna har erfarenhet från café- eller bistroverksamhet

Är flexibel och trivs med att arbeta i ett team och följa regler för arbetsplatsen

Vi erbjuder:

Varierade arbetsuppgifter - från kaffemaskin till kundkontakt

Möjlighet att utvecklas inom både kaffe och service

Schemalagda arbetstider - dag, kväll och helg enligt rullande schema

Plats: Hisingen
Omfattning: Heltid/Deltid - enligt överenskommelser
Start: Snarast eller enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka CV och kort presentation till divanhalden@gmail.com
Välkommen att bli en del av vårt glada och engagerade team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: divanhalden@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barista".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GG 94 AB (org.nr 559518-8680)

Arbetsplats
Eriksberg

Jobbnummer
9552143

Prenumerera på jobb från GG 94 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos GG 94 AB: