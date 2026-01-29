Barista

Veganskt och fika i Skåne AB / Servitörsjobb / Malmö
2026-01-29


VI SÖKER BARISTA TILL VÅRT CAFÉ
Är du serviceinriktad, snabb i steget och gillar att jobba i ett högt tempo?
Då kanske du är vår nästa barista!
Om jobbet
Som barista hos oss jobbar du med:
Kaffedrycker
Förberedelse av smoothies, bowls och lättare rätter
Kundservice & kassaarbete
Öppning och stängning enligt rutiner
Att hålla caféet rent, organiserat och välkomnande
leveranser

Vi jobbar i ett högt tempo, med fokus på kvalitet, bemötande och teamwork.
Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarstagande och stresstålig
Tycker om att jobba med människor
Kan jobba både självständigt och i team
Har tidigare erfarenhet av café/barista (meriterande men inget krav)
Är noggrann och gillar ordning & rutiner
arbetet innefattar tidiga mornar och helger.

Språkkunskaper i svenska eller engelska är ett krav
Vi erbjuder:
Ett tryggt och roligt arbetsklimat
Tydliga rutiner & upplärning
Möjlighet att utvecklas inom caféarbete
Varierade arbetstider (vardagar/helger)

Skicka:
Kort presentation av dig själv
CV

Vi ser fram emot att höra mer om dig!

Ansökan sker via mail

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jordrekrytering@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Veganskt och fika i Skåne AB (org.nr 559261-2757), http://www.jordmalmo.com
Falsterbogatan 1 (visa karta)
211 14  MALMÖ

Arbetsplats
Jord Café

Jobbnummer
9712942

