Barista
2026-01-29
VI SÖKER BARISTA TILL VÅRT CAFÉ
Är du serviceinriktad, snabb i steget och gillar att jobba i ett högt tempo?
Då kanske du är vår nästa barista!
Om jobbet
Som barista hos oss jobbar du med:
Kaffedrycker
Förberedelse av smoothies, bowls och lättare rätter
Kundservice & kassaarbete
Öppning och stängning enligt rutiner
Att hålla caféet rent, organiserat och välkomnande
leveranser
Vi jobbar i ett högt tempo, med fokus på kvalitet, bemötande och teamwork.
Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarstagande och stresstålig
Tycker om att jobba med människor
Kan jobba både självständigt och i team
Har tidigare erfarenhet av café/barista (meriterande men inget krav)
Är noggrann och gillar ordning & rutiner
arbetet innefattar tidiga mornar och helger.
Språkkunskaper i svenska eller engelska är ett krav
Vi erbjuder:
Ett tryggt och roligt arbetsklimat
Tydliga rutiner & upplärning
Möjlighet att utvecklas inom caféarbete
Varierade arbetstider (vardagar/helger)
Skicka:
Kort presentation av dig själv
CV
Vi ser fram emot att höra mer om dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jordrekrytering@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559261-2757), http://www.jordmalmo.com
211 14 MALMÖ Arbetsplats
Jord Café Jobbnummer
9712942