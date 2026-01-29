Barberare/Frisör
2026-01-29
Pennybridge Barbershop söker frisör/barberare
Pennybridge Barbershop söker nu en engagerad och yrkesskicklig frisör/barberare som vill bli en del av vårt team. Vi är en modern barbershop med fokus på kvalitet, service och hantverk, där varje kund ska känna sig väl omhändertagen.

Om tjänsten
Som frisör/barberare hos oss arbetar du med herrklippningar, skäggtrimning och rakning. Du möter kunder i alla åldrar och bidrar till en professionell och trivsam atmosfär i salongen.
Vi söker dig som:
Är utbildad frisör och/eller barberare
Har erfarenhet av herrklippning och skäggarbete
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett professionellt bemötande mot kunder
Vi erbjuder:
En trygg anställning i en etablerad barbershop
En trevlig arbetsmiljö med bra kollegor

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och gärna bilder på ditt arbete. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till Pennybridge Barbershop - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Info@pennybridgebarbershop.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pennybridge Barber Shop AB
702 39 ÖREBRO

Kontakt
Jeton Daciq
Info@pennybridgebarbershop.se
0762785268
