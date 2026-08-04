Barberare
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2026-08-04
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Annons: Frisör/Barberare sökes till Samys Barbershop
Samys Barbershop söker nu en engagerad och duktig barberare som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Vi är en modern och växande barbershop med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet. Hos oss arbetar vi i en trevlig miljö där både kunder och personal trivs.Dina arbetsuppgifter
• Klippning och styling av herr
• Rakning med maskin och/eller kniv
• Skäggtrimning och formning
• Ge god service och skapa en positiv upplevelse för kunden
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom yrket
• Är noggrann, serviceinriktad och social
• Kan arbeta självständigt och i team
• Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet att utvecklas inom yrket
• Lön enligt överenskommelse
Anställningsform: Heltid.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post Info@samysbarbershop.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-30
E-post: Info@samysbarbershop.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - barberare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barbers ADZ AB
(org.nr 559431-2109)
Solnavägen 98B (visa karta
)
169 51 SOLNA Jobbnummer
10022252